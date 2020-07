തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനര്‍ തലയ്ക്കു നേരെ ചൂണ്ടി ശരീര താപനില അളക്കും. കയ്യില്‍ അല്‍പം സാനിറ്റൈസര്‍ ഒഴിച്ച് തരും. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഓഫീസുകളടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കില്‍ ഇതാണ് പെരുമാറ്റചട്ടം.

എന്നാല്‍ കോവിഡ് രോഗലക്ഷണമെന്ന നിലയില്‍ പനിക്ക് നല്‍കുന്ന ഈ അമിത പ്രാധാന്യം നിരവധി കോവിഡ് കേസുകള്‍ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ കാരണമാകുമെന്ന് ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ നടന്ന ഒരു പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.



ഡല്‍ഹിയിലെയും ഝാജറിലെയും എയിംസുകളില്‍ 144 കോവിഡ് രോഗികളില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ 17 പേര്‍ക്ക് മാത്രമേ രോഗലക്ഷണമായിട്ട് പനി കണ്ടെത്തിയുള്ളൂ. കോവിഡ് രോഗികളില്‍ 44 ശതമാനത്തിലധികം ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. പനിയുള്ള രോഗികളേക്കാല്‍ രോഗലക്ഷണമില്ലാത്ത കോവിഡ് രോഗികളാണ് കൂടുതലും രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കോവിഡ് രോഗികളില്‍തന്നെ പനിയുള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതല്‍ കണ്ടത് ചുമയുള്ളവരെയാണ്. 34.7 ശതമാനം പേര്‍ക്കാണ് ചുമ രോഗലക്ഷമായി കണ്ടത്. 2 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് മൂക്കില്‍ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായി.



രോഗതീവ്രതയും പുകവലിയും തമ്മില്‍ ബന്ധമില്ലെന്നും പഠനം പറയുന്നു. അതേ സമയം ന്യൂട്രോഫില്‍ ടു ലിംഫോസൈറ്റ് (എന്‍-എല്‍)അനുപാതവും രോഗതീവ്രതയും തമ്മില്‍ ബന്ധമുള്ളതായും പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. ശരീരത്തിലെ അണുബാധ കണ്ടെത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്‍-എല്‍ അനുപാതം.



