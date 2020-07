വൈറസ് ഇല്ലാതായ ഗോവയിൽ ഇപ്പോൾ രോഗികളും മരണവും കേരളത്തെക്കാള്‍ കൂടുതൽ; നാം അറിയേണ്ടത്

ഗോവയിൽ വൈറസ് ഇല്ലാതായി! നാം ഏപ്രിലിൽ അതാഘോഷിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ മരണവും രോഗികളും ആനുപാതികമായി കേരളത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ! എന്തു പറ്റി?

വൈറസിന്റെ വിക്രിയകൾ വിചിത്രം. അതു കൂടും, കുറയും. ചിലപ്പോൾ കൂടിയിട്ട് കുറയും. ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടു കൂടും.



കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിടുക്കാണെന്നും കൂടുമ്പോൾ ആരുടെയോ കുറ്റമാണെന്നും പറയുന്നതിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല. അതിനെ അടച്ചുപൂട്ടാമെന്നും കെട്ടിവരിയാമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. ജയിക്കാം,തോൽക്കാം, ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചുമാകാം.

പലയിടത്തും പല രീതിയിലാണ് അതിന്റെ വളർച്ചയും തളർച്ചയും.

കോവിഡ് ഒരു രോഗമാണ്. അത് അധികാരത്തെ ഭയക്കുന്നില്ല. പ്രതിഷേധത്തെ വക വയക്കുന്നില്ല. അതു യുദ്ധകാഹളങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല: ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നുമില്ല. അത് എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതിനു തന്നെ അറിയില്ല.



അതുകൊണ്ടു നാം അധികാരത്തിന്റെയോ തോക്കിന്റെയോ പ്രതിഷേധത്തിന്റെയോ സമരത്തിന്റെയോ ശക്തി കൊണ്ട് വൈറസിനെ തോല്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഇതെല്ലാം ഭയപ്പെടുന്നവന്റെ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. ഭയമാണ് നമ്മുടെ പ്രേരകശക്തി എങ്കിൽ അദൃശ്യമായ വൈറസിനോടുള്ള ഭയം രോഗിയോടുള്ള ഭയം ആയി മാറും. അതുപരിഭ്രാന്തിയാവും: പിന്നെ ഭ്രാന്താകും. അതാണ് നാം ഇന്നലെ കോട്ടയത്ത് മൃതശരീര സംസ്കാരശൂന്യതയിലും ഇന്നു ആലുവയിൽ ചികിത്സാരഹിതമരണത്തിലും ഒക്കെ കണ്ടത്. എലാവർക്കും ഭയം !!



വിവേകവും വിവരവും ഉള്ള ഒരു ജനതയ്ക്കേ ഈ വൈറസിനെ വെല്ലാൻ പറ്റൂ. ജാഗ്രതയോടെയുള്ള രോഗീ പരിപാലനം, നല്ല ചികിത്സാസൗകര്യം, അതിനുവേണ്ട ഉപകരണ സമൃദ്ധി എന്നിവ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കാൻ ധാരാളം പണം വേണം. അതു ചെലവാക്കണം. അടച്ചുപൂട്ടി പണി കളഞ്ഞു, പേഴ്സ് കാലിയാകുന്ന കാലത്തു ജനത്തിനാകെ പനി പിടിച്ചാൽ സംഗതി പരമകഷ്ടമാവും!



ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് വിജയാഘോഷങ്ങളോ പ്രതിഷേധങ്ങളോ അല്ല. വൈറസ് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധം രാഷ്ട്രീയ ജയപരാജയ വീക്ഷണകോണത്തിനപ്പുറത്തേക്കു ഉയരണം. വൈറസിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല: അതുകൊണ്ടു വൈറസ് പ്രതിരോധം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്കും ഭത്സനങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും അതീതമാക്കണം.



ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ജാഗ്രതയോടെ, വൈറസിന്റെ വ്യാപന ലോജിക്കിനെ ചെറുക്കുന്ന വ്യക്തികളായി, മൂക്കും നാക്കും മാസ്കുകൊണ്ട് മൂടിക്കെട്ടി, അടച്ചുപൂട്ടൽ ഒഴിവാക്കി, രോഗികളോടുള്ള കരുതലുമായി നമുക്ക് മുൻപോട്ടു പോകാം. ജാഗ്രതയോടെ വാക്സിൻ വരുന്നതുവരെ പരസ്പരം സുരക്ഷിതരാക്കാം ..



വൈറസ് എപ്പോഴും എവിടെയും വരാം: ഗോവയിലെപ്പോലെ തിരിച്ചു വീണ്ടും വരാം! ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും മിണ്ടാതിരിക്കുക!



ആഘോഷിച്ചാലും പ്രതിഷേധിച്ചാലും ..

പുഷ്പവൃഷ്ടിയിലും മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലും വൈറസിന് ഒളിച്ചിരിക്കാം..

അവൻ വീണ്ടും വരും!

ജാഗ്രതൈ ..

English Summary: Patients and deaths are now higher in virus-free Goa than in Kerala