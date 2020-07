കോവിഡ് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാന്‍ സഹായകമാകുന്നത് ടി കോശങ്ങളോ ആന്റിബോഡികളോ ?

കോവിഡിനെതിരെ ദീര്‍ഘകാല പ്രതിരോധം സാധ്യമോ? ഇതാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇന്ന് ആശങ്കയോടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം. തീവ്രമല്ലാത്ത ലക്ഷണങ്ങളോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗമുക്തി നേടിയവരിലുണ്ടായ ആന്റിബോഡികളുടെ തോത് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ കുറയുന്നതായുള്ള സ്പാനിഷ് ഗവേഷണ പഠനമാണ് ഈ വഴിക്കുള്ള ആശങ്കയേറ്റിയത്. എന്നാല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ക്ക് വിരാമമിടുകയാണ് സിംഗപ്പൂരില്‍ സാര്‍സ് രോഗികളില്‍ നടത്തിയ പഠനം.

സാര്‍സ് രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട് 17 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പരിശോധിക്കപ്പെട്ട രോഗികളാണ് ദീര്‍ഘകാല പ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ച് ആശാവഹമായ ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്. സാര്‍സ് രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചവരിലും കോവിഡ് രോഗികളിലും തുല്യ ശക്തിയിലുള്ള ടി-കോശ പ്രതികരണമാണ് സിംഗപ്പൂരിലെ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്.



വൈറസ് ബാധിത കോശങ്ങളെ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ശ്വേത രക്ത കോശമാണ് ടി-കോശങ്ങള്‍. അണുബാധയുടെ ഓര്‍മ സൂക്ഷിക്കുന്ന ടി-കോശങ്ങള്‍ ഇനിയൊരു തവണ അണുബാധയുണ്ടായാല്‍ വളരെ വേഗം പ്രതികരിക്കാന്‍ ശരീരത്തെ സഹായിക്കും.



സാര്‍സിനെതിരെ ടി-കോശങ്ങളുടെ ദീര്‍ഘകാല പ്രതിരോധം സാധ്യമെങ്കില്‍ സാര്‍സിനു സമാനമായ സാര്‍സ് കോവി-2 വൈറസിനെതിരെയും ഇത് സാധ്യമാകുമെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. സ്പാനിഷ് ഗവേഷണങ്ങളില്‍ പറയുന്നത് പോലെ കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷം ആന്റിബോഡികളുടെ തോത് കുറഞ്ഞാലും ശരീരത്തിന് സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ ടി-കോശങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചേക്കും.



English Summary: Can antibodies protect you from catching COVID-19 again?