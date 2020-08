കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിഴുങ്ങി തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രഥമശുശ്രൂഷ

കുഞ്ഞുങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിഴുങ്ങി തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ ആദ്യം അവർക്ക് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകണം.

പ്രധാന ലക്ഷണം : കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സം, ശരീരത്തിൽ നീലനിറം, കടുത്ത ചുമ, തളർച്ച, ബോധക്ഷയം.

എത്രയും വേഗം പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകണം



∙ ഒരു വയസ്സിലേറെയുള്ള കുട്ടികളെ പുറം നെഞ്ചോട് ചേരുന്ന തരത്തിൽ നിർത്തി വയറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തു ശക്തിയായി അമർത്തുക.

∙ ഒരു കൈ ചുരുട്ടിയ ശേഷം മറുകൈകൊണ്ട് മൂടിയാണ്‌ അമർത്തേണ്ടത്.

∙ കൊച്ചു കുട്ടികളെങ്കിൽ കാൽമുട്ടിലോ മറ്റോ കമഴ്ത്തി കൈയിലെടുത്തശേഷം ചുമലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗത്തു 5 തവണ ശക്തിയായി തട്ടുക. വായ് തള്ളവിരലുപയോഗിച്ചു തുറന്നുപിടിക്കണം.

∙ വസ്തു പുറത്തെത്തിയില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ മലർത്തിക്കിടത്തി രണ്ടു വിരലുകൾ നെഞ്ചിനു നടുവിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ശക്തിയായി അമർത്തുക. ഇതും 5 തവണ ആവർത്തിക്കാം.

∙ വിഴുങ്ങിയ വസ്തു പുറത്തു പോയി അപകടം ഒഴിവായെന്നു തോന്നിയാലും കുട്ടിക്കു വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തണം.

