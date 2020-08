മുലയൂട്ടൽ വാരം: കോവിഡിനിടയിൽ സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കാം

കോവിഡിനിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നവജാതശിശുക്കളുടെ അമ്മമാർക്കു സംശയം ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുന്നത് സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കുഞ്ഞിന്റെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് മുലയൂട്ടൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അമ്മയിൽനിന്നു മുലപ്പാലിലൂടെയല്ല ശ്വാസ കണികകളിലൂടെ കുഞ്ഞിലേക്ക് വൈറസ് വ്യാപിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന വസ്തുത എന്ന് കനേഡിയൻ പീഡിയാട്രിക് സൊസൈറ്റി പറയുന്നു. അവർ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കായി ഒരു മാർഗരേഖ ഇറക്കി. അത് ഇപ്രകാരമാണ്.



മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മ ഫെയ്സ് മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം. ഓരോ തവണ പാൽ കൊടുക്കും മുൻപും കൈകളും സ്തനങ്ങളും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. ബ്രെസ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചും പാൽ എടുക്കാം എന്നാൽ അവ വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.



വീട്ടിലെ ഇടയ്ക്കിടെ തൊടുന്ന പ്രതലങ്ങളെല്ലാം പതിവായി അണുവിമുക്തമാക്കണം. കൊറോണ വൈറസിന്റെയും അതിന്റെ ആന്റി ബോഡികളുടേയും സാന്നിധ്യം മുലപ്പാലിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുലപ്പാലിലെ വൈറസ് കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവേഷകർക്ക് ഉറപ്പില്ല.



കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടാം



മുലപ്പാൽ നൽകുമ്പോൾ മതിയായ മുൻകരുതൽ എടുത്താൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച അമ്മയിൽനിന്നു വൈറസ് നവജാത ശിശുക്കളിലേക്ക് പകരില്ലെന്ന് ലാൻസെറ്റ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളസെന്റ് ഹെൽത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു.



മാസ്ക് ധരിക്കുകയും കുഞ്ഞിനെ എടുക്കും മുൻപ് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമൂലം അമ്മയിൽനിന്നു കുഞ്ഞിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാം. ന്യൂയോർക്കിലെ മൂന്ന് ആശുപത്രികളിൽ മാർച്ച്‌ 22 നും മേയ്‌ 13 നും ഇടയിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇത് കണ്ടത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ അമ്മമാരുടെ 120 നവജാത ശിശുക്കൾക്കും അമ്മയോടൊപ്പം ഒരു മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും മുലപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടും കോവിഡ് ബാധിച്ചില്ല. തൊട്ടിലിൽ അമ്മയിൽനിന്ന് ആറടി അകലത്തിലാണ് കുഞ്ഞിനെ കിടത്തിയത്. ജനിച്ചു 24 മണിക്കൂറിനകം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ്‌ നടത്തി. തുടർന്ന് നടത്തിയ ഫോളോ അപ്പ്‌ പരിശോധനകളിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചില്ല എന്നു കണ്ടു.

മുൻകരുതൽ

കുഞ്ഞിന് കിട്ടാവുന്ന പോഷകങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉറവിടം മുലപ്പാലാണ് എന്നും ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രോഗങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുമെന്നും യൂനിസെഫ് പറയുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഈ കാലത്ത് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും സുരക്ഷ പ്രധാനമാണ്. ഇതുവരെ മുലപ്പാലിൽ കോവിഡ് വൈറസിനെ കണ്ടെത്താത്തതിനാൽ എല്ലാ അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ നൽകണമെന്നും യൂനിസെഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ പറയുന്നു. ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് .

∙ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക.



∙ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കും മുൻപും തിരികെ കിടത്തിയ ശേഷവും കൈകൾ സോപ്പിട്ടു കഴുകുക.

∙ പ്രതലങ്ങൾ പതിവായി തുടച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കുക.

