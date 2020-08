ചൈനയിൽ പുതിയ വൈറസ് ബാധ; ചെള്ള് പരത്തുന്ന രോഗം ബാധിച്ച് 7 മരണം

ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയോട് ലോകമാകെ ഇപ്പോഴും പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ പുതിയൊരു വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു തരം ചെള്ള് കടിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരിനം വൈറസ് ചൈനയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതായി ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യന്നു. ഇതുവരെ ഈ വൈറസ് ബാധ മൂലം 7 പേർ മരണമടയുകയും അറുപതിലധികം പേർ രോഗബാധിതരാവുകയും ചെയ്തു.

Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Bunya Virus അഥവാ SFTSV എന്ന വൈറസ് ആണിത്. കിഴക്കൻ ചൈനയിലെ ജിയാങ്‌സു പ്രവിശ്യയിലെ മുപ്പത്തിയേഴിലധികം പേർക്ക് ജൂണിൽ SFTSV ബാധിച്ചതായും പിന്നീട് അൻഹൂയി പ്രവിശ്യയിലെ 23 പേർ കൂടി രോഗബാധിതരായെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ജിയാങ്‌സുവിന്റെ തലസ്ഥാനമായ നാൻജിങ്ങിലെ വാങ് എന്ന സ്ത്രീയ്ക്കാണ് ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർക്ക് പനിയും ചുമയും ആയിരുന്നു. ഇവരുടെ രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്‌ലറ്റിന്റെയും ല്യൂക്കോസൈറ്റിന്റെയും കൗണ്ട് കുറയുന്നതായി കണ്ടു. ഒരു മാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വാങ് ആശുപത്രി വിട്ടെങ്കിലും ആൻ ഹ്യുയിലെയും ഷെജി യാങ്ങിലെയും ഏഴുപേരുടെ മരണത്തിന് ഈ വൈറസ് കാരണമായി.

SFTS വൈറസ് പുതിയ വൈറസ് അല്ലെന്നും 2011 ൽ ബുനിയ വൈറസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ പതോജെനുകളെ ചൈനീസ് ഗവേഷകർ വേർതിരിച്ചതാണെന്നും ചൈനീസ് അധികൃതർ പറയുന്നു. ചെള്ളിൽ നിന്നു മനുഷ്യനിലേക്ക് പകർന്നിരിക്കാനിടയുള്ള ഈ വൈറസ്, മനുഷ്യനിൽനിന്നു മനുഷ്യനിലേക്കും പകരാമെന്നും വൈറോളജിസ്റ്റുകൾ കരുതുന്നു.

മനുഷ്യനിൽനിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് ഷെജിയാങ് സർവകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലുള്ള ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായ ഷെങ് ജിഫാങ് പറയുന്നു. രോഗിയുടെ രക്തത്തിലൂടെയും മ്യൂക്കസിലൂടെയും രോഗം പകരാം. രോഗം പകരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ചെള്ളിന്റെ കടിയേൽക്കുന്നതു മൂലമാണെന്നും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.

യുഎസിലെ നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷനിലെ വൈറോളജിസ്റ്റുകൾ ചൈനയിൽ ആവിർഭവിച്ച ഈ പ്രത്യേക വൈറസിനെക്കുറിച്ച് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പഠിക്കുകയാണ്. കിഴക്കനേഷ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിലധികമായി കടുത്ത പനിയും ത്രോംബോ സൈറ്റോപീനിയം സിൻഡ്രോമും ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.

കന്നുകാലികൾ, ആടുകൾ, കുതിരകൾ, പന്നികൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളിലും ഈ വൈറസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ SFTS വൈറസ് മൃഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലുമായി ബാധിക്കുന്നതായും യു എസ് വൈറോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു.

