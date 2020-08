കുട്ടികൾ അബദ്ധത്തിൽ വിഴുങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്തെത്തിക്കാം; മാതാപിതാക്കൾ അറിയേണ്ടത്

കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് ഞാനെന്റെ ബാല്യകാലം ചെലവഴിച്ചത്. ഓടിക്കളിക്കാൻ വിസ്താരമുള്ള മുറ്റവും ഓമനിക്കാൻ വളർത്തു മൃഗങ്ങളും കൂടെക്കളിക്കാൻ സമപ്രായക്കാരായ ബന്ധുക്കളും ഉള്ള തറവാട് വീട് ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കേവലം സ്വപ്നം മാത്രമാണ്. ഇടയ്ക്ക് ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ വലിയമ്മയുടെ കൂടെ ഞാനും നല്ല പച്ചപ്പുല്ലുള്ള വളപ്പിൽ പോകും. പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം അവിടുത്തെ ശർക്കരപ്പുളിയാണ്. പാകമായി നിലത്തു വീണു കിടക്കുന്ന പുളി പെറുക്കി കഴിക്കും. കാണുവാൻ നല്ല കൗതുകമുള്ള പുളിങ്കുരു ആരും കാണാതെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. അത് വായിൽ ഇടുമോ തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങുമോ എന്നു പേടിച്ചു മുതിർന്നവർ കണ്ടാൽ എടുത്തുകളയും എന്നറിയാം.

കുഗ്രാമമാണ്. വാഹന സൗകര്യം കുറവാണ്, ഇല്ല എന്നു തന്നെ പറയാം. നഗരത്തിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ബസ് ഇല്ല. ടാറിട്ട ഇടം വരെ നിലമ്പൂർ ബസിൽ വരാം. അവിടെ നിന്ന് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നടക്കണം. അമ്മ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഉള്ളവരുടെ ജോലി. അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയമുണ്ടവർക്ക്. വാഹനം വിളിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള മാർഗമൊന്നും ഇല്ല. അതിനാൽ ചെറിയ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെ ഭയചകിതരാവും. ആ ഭയപ്പാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഭയപ്പെടുത്തും.



എന്തായാലും ആരും കാണാതെ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച പുളിങ്കുരു കളിക്കിടയിൽ എന്റെ വലത്തെ മൂക്കിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. പ്രശ്നം സ്വയം ശരിയാക്കാം എന്നു വിചാരിച്ചു, വിരലിട്ടു. മൂന്നാം വർഷം എം ബി ബി എസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച കുറച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും വിരലിടുവാൻ പാടില്ല. വായിലാണു വസ്തുവുള്ളതെങ്കിൽ വിരലിട്ടു തോണ്ടിയെടുക്കുന്നതിൽ അപാകതയില്ല. തൊണ്ടയിലോ മൂക്കിലോ ഉള്ള വസ്തു വിരലിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതു കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്കു പോകാം.



സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് മുഖ്യം. ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ചുറ്റുപാട് പോലെയുള്ളിടമാണെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സമയനഷ്ടം മൂലം മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. സാധാരണ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്താണു വസ്തുക്കൾ കുടുങ്ങുക. അപ്പോൾ ശ്വാസനാളം അടയും. അതോടെ വായുസഞ്ചാരം അടഞ്ഞു ശബ്ദമില്ലാതെയാകും. കുഞ്ഞു കുഴഞ്ഞുവീഴാം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില എളുപ്പമാർഗങ്ങൾ ജേക്കബ് സർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓർമയുണ്ട്. മൂന്നു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ കാലു പൊക്കി തല കീഴായി പിടിച്ചു പുറംഭാഗത്തു നന്നായി അടിക്കുക. ശക്തിയായി അടിക്കുമ്പോൾതന്നെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ വസ്തു പുറത്തേക്കു തെറിക്കും. കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുതന്നെ രണ്ടു തലയിണ എടുത്ത് അതിനുമുകളിൽ കമഴ്ത്തി കിടത്തി നെഞ്ചിന്റെ പുറം ഭാഗത്തു നാലോ അഞ്ചോ തവണ ശക്തിയായി അടിക്കുക. തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ വസ്തു പുറത്തേക്കു തെറിക്കും.



കുറച്ചു കൂടി മുതിർന്ന കുട്ടികളോ മുതിർന്നവരോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നിൽ മുട്ടു കുത്തിയിരുന്ന് അവരുടെ പുറകു വശത്തു ചേർന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ ഇടതു കൈ മുട്ട് അവരുടെ നെഞ്ചിലമർത്തി വലതു കൈ കൊണ്ട് ഇടതു കൈമുട്ട് പുകിൽ നെഞ്ചിനും വയറിനും ഇടയിലായി ശക്തിയായി അമർത്തുക. ഇതു പല തവണ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാണ്. മനസ്സാന്നിധ്യത്തിനു വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അമ്മയടക്കം വീട്ടിലുള്ളവരോട് അന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടതും ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അവർ ഭയപ്പെടും, ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് ആളെ കൂട്ടും , അനുസരണക്കേടിനു ദേഷ്യപ്പെടും, ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോവും, ഡോക്ടർ സൂചി വയ്ക്കും, മൂക്കിനുള്ളിൽ വല്ല ശസ്ത്രക്രിയയും ചെയ്യും. ആലോചനകൾ പലതായി. എന്തായാലും വരുന്നത് വരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചു കിടന്നു.



രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂക്കിന്റെ തുടക്കഭാഗത്ത് നീര് വച്ചു, ചുവപ്പ് കളറും, പിന്നെ പനിയായി. ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓമനിച്ചു മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളൂ. ശരിക്കും ഒരു ദൈവദൂതനെപ്പോലെ തോന്നി. ഞാൻ വളരെ രഹസ്യമായി ആ സത്യം അമ്മയോട് പറയരുതെന്ന് വാക്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു.



ഇ എൻ ടി സർജൺ ഫോർസെപ്സ് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതെടുത്തു. കുറച്ചു ദിവസമായതിനാൽ മൂക്കിലെ ഈർപ്പത്തിൽ കുരു മുളച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഡോക്ടർ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമായിരുന്നു.



കളിപ്പാട്ടത്തിലെ ബാറ്ററിയോ മറ്റു രാസവസ്തുക്കളോ ആണെങ്കിൽ വേദനയോടു കൂടി വയർ വീർത്തു വരാം. ഛർദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും മലവും ഗ്യാസും പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുമെല്ലാം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വയറ്റിൽ അപകടകരമായി തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറയാം. ഡോക്ടർ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു.

"കുട്ടികള്‍ വിഴുങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് ബാറ്ററി. ബാറ്ററിയുടെ രാസവസ്തുവുമായി പ്രവർത്തനമുണ്ടായി ആമാശയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു പൊള്ളലുകളോ ഇതു വഴി സുഷിരങ്ങളോ മറ്റും ഉണ്ടാവാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിസാരമാക്കി എടുക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അസ്വസ്ഥതകൾ കാട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണം. " അദ്ദേഹം കൃത്യമായ ധാരണ നൽകി.



"ആമാശത്തിലേക്കു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്‌സറേ എടുത്ത് ഇവയുടെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കണം. ഉരുണ്ട വസ്തുക്കളോ നാണയങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ ആമാശയത്തിലൂടെ, പിന്നീട് മലത്തിലൂടെ പോകും. കൂർത്ത പെൻസിൽ പോലുള്ളവ ആമാശയ ഭിത്തിയ്ക്കകത്ത് പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അന്നനാളത്തിലോ ആമാശയത്തിന്റെയും കുടലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സങ്കീർണമായ ഭാഗത്തു കുടുങ്ങിയാൽ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാം. ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിവരും."



ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി കിടന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കുന്നതും പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാൽ വലയുന്നവരെ കാണുകയും ചെയ്തു. കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ ഞാനും ഒരു ഭിഷഗ്വരയായി. ഇപ്പോഴും അത്യാഹിത വിഭാഗം ഡ്യൂട്ടികളിൽ കാണാറുള്ള പല കാഴ്ചകളും എന്റെ ബാല്യത്തെ ഓർമിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഭക്ഷണമോ മറ്റോ കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന തടസം ശ്വാസനാളത്തില്‍ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ടാകും. പൂർണമായും ശ്വാസനാളത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താം. പലരെയും മുഖം നീലനിറമായി ചുമയ്ക്കാനും സംസാരിയ്ക്കാനും പറ്റാതെ കണ്ണു തുറിച്ചു കയ്യിട്ടടിച്ചാണ് കൊണ്ടു വരുക.

ഭാഗികമായുള്ള ‍തടസ്സമാണെങ്കിൽ ശ്വസിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല.വളരെ ശക്തിയായി ചുമച്ചാൽ ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങി ആ മർദത്തിൽ ഇതു പുറത്തേയ്ക്കു വരും. ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെന്തും വായിൽ ഇടുന്ന ശീലമുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ വരുത്താം. ഭക്ഷണം, പാൽ എന്നിവ തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി കുട്ടികൾക്ക് ആപത്തുണ്ടാകുന്ന വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് ഇതെഴുതിച്ചത്. നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാവും.

English Summary: Chocking, How to get rid of things that children accidentally swallow