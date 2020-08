കോവിഡിന് ചികിത്സ കണ്ടെത്തിയെന്ന് യുഎസ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍

കോവിഡ്-19 രോഗത്തിന് ചികിത്സാ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയതായി ഒരു സംഘം യുഎസ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ പെരുകാന്‍ സഹായിക്കുന്ന 3CLpro എന്ന പ്രൊട്ടിയസ് എന്‍സൈമുകളെയാണ് കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സയന്‍സ് ട്രാന്‍സ്‍ലേഷന്‍ മെഡിസിന്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ പഠനത്തില്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈ ഇന്‍സൈമുകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന കൊറോണ വൈറസ് 3CLpro ഇന്‍ഹിബിറ്ററുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വൈറസ് ശരീരത്തില്‍ പെരുകുന്നത് തടയാനാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു.



3CLpro ഇന്‍ഹിബിറ്ററുകള്‍ മെര്‍സ് കോവ്, സാര്‍സ് കോവ് എന്നീ കൊറോണ വൈറസുകളുടെ ഇരട്ടിപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചതായി പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. കള്‍ച്ചര്‍ ചെയ്‌തെടുത്ത കോശങ്ങളില്‍ സാര്‍സ് കോവ് 2 ന്റെ ഇരട്ടിപ്പ് തടയാനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ഈ ഇന്‍ഹിബിറ്ററുകള്‍ വിജയകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ ഇത് വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

