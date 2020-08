മദ്യപാനാസക്തി കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്ന് കോവിഡിനും പരിഹാരം

മദ്യപാനാസക്തി കുറയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസള്‍ഫിറാമും സ്താനാര്‍ബുദത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന നെറാടിനിബും കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തില്‍ പെരുകുന്നത് തടയുമെന്ന് റഷ്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തി. റഷ്യയിലെ എച്ച്എസ്ഇ സര്‍വകലാശാലയും സെലിന്‍സ്‌കി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓര്‍ഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പഠനമാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയത്.

സാര്‍സ് കോവ്-2 കോശങ്ങളില്‍ പെരുകാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീന് നിര്‍ണായകമായ പ്രൊട്ടിയസ് എന്‍സൈമിന്റെ(Mpro) പ്രവര്‍ത്തനത്തെ തടഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഡിസള്‍ഫിറാമും നെറാടിനിബും കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. മെന്‍ഡലീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ജേണലില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.



സെപ്റ്റംബര്‍ 1 മുതല്‍ ഡിസള്‍ഫിറാമിന്റെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. എന്നാല്‍ നെറാടിനിബിന് വൈറസിന്റെ സജീവ സ്വഭാവത്തിനെതിരെ ശക്തി തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത് ക്ലിനിക്കല്‍ ഉപയോഗത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ്.



ശരീരത്തിലെ ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റ്‌സിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കുന്ന കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പോരാടാന്‍ ഡിസള്‍ഫിറാമിന് കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. മദ്യപാനാസക്തി ചികിത്സിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസള്‍ഫിറാം ഇന്ത്യയില്‍ സുലഭമായി ലഭ്യമാണ്. ചില്ലറ വിപണിയില്‍ മൂന്ന് രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ ഇതിന് വിലയുമില്ല. ഈ മരുന്നിന്റെ വലിയ നിര്‍മാതാക്കളില്‍ 10ല്‍ നാലും ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളായതിനാല്‍ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുന്ന പക്ഷം മരുന്നിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ കരുതുന്നു.



English Summary: Drug used against Alcohol-addiction may be key to COVID -19 cure