കോവിഡ് രോഗികളില്ലാത്ത 100 ദിവസം പിന്നിട്ടുവെന്ന് ന്യൂസീലൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ 102 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ സൗത്ത് ഓക്‌സ്‌ലന്റില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേര്‍ക്കാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് നഗരമാകെ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആര്‍ഡേന്‍ അറിയിച്ചു.

ഭരണകൂടം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന് പുറത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യമാണ്. രോഗ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവിധത്തിലും ശ്രമിച്ചതായും ജസീന്ത അറിയിച്ചു. നേരത്തെ, കോവിഡ് സമ്പര്‍ക്കവ്യാപനം ഫലപ്രദമായി തടഞ്ഞ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ നടപടികളെ ലോകം മുഴുവന്‍ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.



ലോകാരോഗ്യസംഘടനയും രാജ്യത്തെ വാഴ്ത്തിയിരുന്നു. നിലവില്‍ 22 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യ ഉള്ള ന്യൂസിലൻഡില്‍ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇതേവരെ 22 പേര്‍ മാത്രമാണ്. ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് ന്യൂസീലൻഡിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

