വരുന്ന രണ്ടാഴ്ച നിർണായകം; രോഗബാധ പാരമ്യത്തിലെത്തുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ

വരുന്ന രണ്ടാഴ്ച രോഗബാധ പാരമ്യത്തിലേയ്ക്കെത്തുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. സമ്പര്‍ക്ക വ്യാപനം കൂടിയാല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ ആദ്യവാരം പ്രതിദിന വര്‍ധന പതിനായിരത്തിനും ഇരുപതിനായിരത്തിനും ഇടയില്‍ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്നും കാണ്‍പൂര്‍ ഐ ഐ ടി പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ രണ്ടാഴ്ച കൂടുതല്‍ ക്ളസ്റററുകള്‍ രൂപപ്പെടാതിരിക്കാനും രോഗവ്യാപന മേഖലകള്‍ക്ക് പുറത്തേയ്ക്ക് രോഗം പടരാതിരിക്കാനുമുളള കരുതലാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യം രോഗബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട്് ചെയ്ത തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ രോഗവ്യാപനം കുറവുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ ക്ളസ്റററുകള്‍ രൂപപ്പെടുകയാണ്. സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ 101 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതും വലിയതുറയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില്‍ 21 പേര്‍ക്ക് പോസിററീവായതും ആശങ്ക കൂട്ടുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരവും മലപ്പുറവും ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ചു ജില്ലകളില്‍ ജാഗ്രതപുലര്‍ത്താനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.



കോഴിക്കോട് നഗര തീര മേഖലകളിലും രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടൊപ്പം എലിപ്പനി, ഡങ്കിപ്പനി രോഗികളുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍ ചികില്‍സാ സംവിധാനങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാനുളള പരിശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്.



