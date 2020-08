രോഗഗലക്ഷമില്ലാത്ത കോവിഡ് രോഗികളില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തിടപഴകുന്നവര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണെന്ന് പഠനങ്ങള്‍. ചൈനയിലെ സതേണ്‍ മെഡിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗ്വാങ്‌സൂ മേഖലയില്‍ നടത്തിയ പഠനമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തെളിവ് നല്‍കിയത്.

ജനുവരി മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 391 കോവിഡ്-19 ഇന്‍ഡെക്‌സ് രോഗികളുമായി അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ 3410 പേരെയാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്. കുടുംബം, പൊതുഗതാഗതം, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളും ജോലി സ്ഥലങ്ങളും, മള്‍ട്ടിപ്പിള്‍ സെറ്റിങ്ങുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ഉപവിഭാഗങ്ങളായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരെ തിരിച്ചു. ഒന്നിലധികം പരിസരങ്ങളില്‍ വച്ച് കോവിഡ് രോഗിയുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരെയാണ് മള്‍ട്ടിപ്പിള്‍ സെറ്റിങ്ങുകളില്‍ ഉല്‍പ്പെടുത്തിയത്.



രോഗലക്ഷണില്ലാത്ത രോഗികളോട് അടുത്തിടപ്പെട്ട ആളുകളില്‍ 4 ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ളൂ എന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലെ രോഗപകര്‍ച്ചയും അപൂര്‍വമായി മാത്രമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. അതേസമയം കുടുംബത്തിനുള്ളിലുള്ള സമ്പര്‍ക്കങ്ങളില്‍ 10ല്‍ ഒരാള്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു.



എന്നാല്‍ തീവ്രമായ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗികള്‍ അവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയവരിലേക്ക് രോഗം പടര്‍ത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയും. അന്നല്‍സ് ഓഫ് ഇന്റേണല്‍ മെഡിസിന്‍ ജേണലിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.



