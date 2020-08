കോവിഡ്19 വാക്‌സീനുകളും ചികിത്സാമാര്‍ഗങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ കൈകോര്‍ക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ തെദ്രോസ് അദാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകള്‍ ഇതിനായി നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാറാവണമെന്നും ഡബ്യുഎച്ച്ഒ മേധാവി പറഞ്ഞു.

വൈറസിനെ ഈ വിധം തുടരാന്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ അത് ലോകസമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ലക്ഷണക്കണക്കിന് കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും തെദ്രോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഈ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സമര്‍ത്ഥമായ ഒരു നിക്ഷേപമായി വാക്‌സീന്‍ വികസന ശ്രമങ്ങളെ കാണണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്.



ഓരോ രാജ്യവും വാക്‌സീന്‍ വികസനത്തിന് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതിനു പകരം ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമം കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാക്കുമെന്നാണ് ഡബ്യുഎച്ച്ഒയുടെ നിലപാട്. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ആഗോള ഗവേഷണത്തിനും വാക്‌സീന്‍ വികസനത്തിനും സംഭരണത്തിനും നേതൃത്വം നല്‍കുന്നതിന് എസിടി-ആക്‌സിലറേറ്റര്‍ എന്ന പേരില്‍ ഒരു സംവിധാനത്തിന് ഡബ്യുഎച്ച്ഒ രൂപം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിലേക്കാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളും ഉദാരമായ സാമ്പത്തിക സഹായവും പിന്തുണയും ഡബ്യുഎച്ച്ഒ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ഈ സംവിധാനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാന്‍ അടിയന്തിരമായി 31.3 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. കോവിഡ് ആഘാതത്തില്‍ നിന്ന് മുക്തമാകാന്‍ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഉത്തേജക പാക്കേജുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇതൊരു ചെറിയ തുകയാണെന്നാണ് ഡബ്യുഎച്ച്ഒ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.



വാക്‌സീന്‍ വികസനത്തില്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ചെലവേറിയതും റിസ്‌ക് നിറഞ്ഞതുമാണെന്നും തെദ്രോസ് പറയുന്നു. വാക്‌സീന്‍ വികസനം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നതും സങ്കീര്‍ണവും പണച്ചെലവുള്ളതും പരാജയസാധ്യതയുള്ളതുമായ കാര്യമാണ്. നിലവില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പല വാക്‌സീനുകളും പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ചതിനെ കണ്ടെത്താന്‍ ഒന്നിലധികം വാക്‌സീന്‍ വികസന ശ്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും തെദ്രോസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



വാക്‌സീന് അംഗീകാരം നല്‍കിയ ആദ്യ രാജ്യമായി റഷ്യ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡബ്യുഎച്ച്ഒ ഇനിയും പച്ചകൊടി വീശിയിട്ടില്ല. അവസാന ഘട്ട പരീക്ഷണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പേ തന്നെ റഷ്യ വാക്‌സീന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. വാക്‌സീനെ സംബന്ധിച്ച് റഷ്യയില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എസിടി-ആക്‌സിലറേറ്ററിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ബ്രൂസ് അല്‍വാര്‍ഡ് പറയുന്നു.



ലോകമെമ്പാടും 168 കോവിഡ്19 വാക്‌സീനുകളാണ് വികസനത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ കോവാക്‌സീന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 28 എണ്ണം മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇവയില്‍ 9 വാക്‌സീനുകളാണ് എസിടി-ആക്‌സിലറേറ്റര്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളളത്.



English Summary: Countries should spend on share solutions, like a COVID-19 vaccine