നോവല്‍ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിരോധത്തിനായി ഇന്ത്യ എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. വാക്‌സീനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കോവിഡ് വാക്‌സീന്റെ കാര്യത്തില്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കാന്‍ ഇടയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വാക്‌സീന്റെ വില, കാര്യക്ഷമത, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കും. വാക്‌സീനു വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള്‍, വ്യാപകമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനായുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വാക്‌സീന്‍ കാര്യനിര്‍വഹണത്തിനായുള്ള ദേശീയ വിദഗ്ധ സംഘം മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കും.



വ്യാപകമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനായി വാക്‌സീന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന അളവുകോലുകള്‍ പലതാണ്. അമേരിക്കയില്‍ 50 ശതമാനം കാര്യക്ഷമതയുള്ള വാക്‌സീന് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ അനുമതി നല്‍കും. യുകെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ തയാറാകും മുന്‍പുതന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വാക്‌സീന്‍ ഡോസുകള്‍ക്കായി കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.



സിറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഭാരത് ബയോടെക്, ജെനോവ ബയോഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ്, സൈഡസ് കാഡില, ബയോളജിക്കല്‍ ഇ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ തദ്ദേശീയ വാക്‌സീന്‍ വികസനത്തിന് ഇന്ത്യയില്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള വാക്‌സീനുകള്‍ അടിയന്തര ഘട്ടത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

English Summary: India not to fix benchmark in selecting COVID-19 candidate