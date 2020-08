ഫലപ്രദമായ ഒരു കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ശാസ്ത്രലോകം അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്‌സീന്‍ എന്ന് ലഭ്യമാകും എന്നതിനെ പറ്റി ഇനിയും അറിവായിട്ടില്ലെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ ഉയരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇത് ആര്‍ക്കൊക്കെ ആദ്യം നല്‍കും?

പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. വാക്‌സീന്‍ ആദ്യമായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത റഷ്യ ഇത് ആദ്യം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് അധ്യാപകര്‍ക്കും ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമാണ്. ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ ആദ്യ പരിഗണന മുന്‍നിര ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.



വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ജൂണില്‍ ഒരു രൂപരേഖ തയാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ആദ്യം വാക്‌സീന്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും തുടര്‍ന്ന് 65 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്കും ഹൃദ്രോഗം, കാന്‍സര്‍, പ്രമേഹം, അമിതവണ്ണം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവര്‍ക്കും നല്‍കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.



ഇന്ത്യയില്‍ വാക്‌സീന്‍ കാര്യനിര്‍വഹണത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ദേശീയ വിദഗ്ധ സംഘമാണ് വിതരണത്തിലെ മുന്‍ഗണന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്. വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തില്‍ ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സൈനികരുള്‍പ്പെടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്.



English Summary: Who will get the COVID vaccine first in India