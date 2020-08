കോവിഡ്19 പരത്തുന്ന സാര്‍സ് കോവ്-2 വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ വാക്‌സീന്‍ കണ്ടെത്തുന്ന തിരക്കിലാണ് ലോകം. എന്നാല്‍ കൊറോണ വൈറസുകളില്‍ ആദ്യത്തേതല്ല സാര്‍സ് കോവ്-2. സാര്‍സും മെര്‍സുമൊക്കെ പരത്തുന്ന കൊറോണ വൈറസുകളെ ശാസ്ത്രലോകം നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. വൈറസിന് സംഭവിക്കുന്ന ജനിതക പരിവര്‍ത്തനം പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ഇത് അവസാനത്തേത് ആകാനും തരമില്ല.

അതിനാല്‍ കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടതും ഇനി വരാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതുമായ എല്ലാ കൊറോണ വൈറസുകള്‍ക്കെതിരെയും പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുന്ന ഒരു സ്മാര്‍ട്ട് വാക്‌സീന്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിജ് സര്‍വകലാശാല.



DIOS-CoVax2 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാക്‌സീന്റെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ചു. ജനിതക സീക്വന്‍സിങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വാക്‌സീന്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭാവിയില്‍ വൈറസിന് വരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ജനിതക പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനായി 3ഡി കംപ്യൂട്ടര്‍ മോഡലിങ്ങും പദ്ധതിയില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.



ഗവണ്‍മെന്റ് ഈ ഗവേഷണത്തിനായി 1.9 ദശലക്ഷം പൗണ്ടാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്ന എല്ലാ തരം കൊറോണ വൈറസുകളില്‍ നിന്നും സംരക്ഷണം നല്‍കുമെന്നതിനാല്‍ ഈ വാക്‌സീന്‍ നിലവില്‍ കോവിഡ്19നെതിരെ വികസിപ്പിക്കുന്ന വാക്‌സീനുകളേക്കാല്‍ സ്മാര്‍ട്ടാണെന്ന് കേംബ്രിജ് വൈറല്‍ സൂനോട്ടിക്‌സ് ലാബിലെ പ്രഫസര്‍ ജോനാഥന്‍ ഹീന്‍ഹെഡ് പറയുന്നു.



സിന്തറ്റിക് ഡിഎന്‍എ ഡിസൈന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ വാക്‌സീന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് വാക്‌സീന്‍ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. വില കുറവ്, എളുപ്പത്തില്‍ നല്‍കാം, പൗഡര്‍ രൂപത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കാമെന്നതിനാല്‍ ശീതീകരണ സംവിധാനം ആവശ്യമില്ല എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന കേംബ്രിജ് വികസിപ്പിക്കുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് വാക്‌സീന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍. ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നത്.



