മൂക്കുകളില്‍ വൈറസ് കൊണ്ട് നടക്കും, പരത്തും; അത്ര നിസ്സാരമല്ല കുട്ടികളിലെ കോവിഡ്-19

കുട്ടികള്‍ മൂന്നാഴ്ച വരെ കൊറോണ വൈറസ് മൂക്കുകളില്‍ കൊണ്ട് നടക്കുമെന്നും നിരവധി പേരിലേക്ക് ഇവര്‍ രോഗം പരത്താമെന്നും പഠനങ്ങള്‍. കുട്ടികളില്‍ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകില്ല എന്നതിനാല്‍ ഇത് കൂടുതല്‍ അപകടകരമാണെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സോള്‍ നാഷണല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജ് ഓഫ് മെഡിസിന്‍ നടത്തിയ പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

കോവിഡ് ബാധിതരായ 91 വിദ്യാര്‍ഥികളിലാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ ഗവേഷകര്‍ പഠനം നടത്തിയത്. ഇതില്‍ 20 പേര്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാത്ത അസിംപ്‌റ്റമാറ്റിക് വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവരും 18 പേര്‍ പിന്നീട് രോഗലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രീസിംപ്‌റ്റമാറ്റിക് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു. 22 ആശുപത്രികളിലായി പരിശോധിക്കപ്പെട്ട ഈ കുട്ടികളെ 21 ദിവസത്തേക്ക് നിരീക്ഷിച്ചു. രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുട്ടികളില്‍ ശരാശരി 17.6 ദിവസത്തേക്ക് വൈറല്‍ ലോഡുള്ളപ്പോള്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരില്‍ ശരാശരി 11 മുതല്‍ 13 ദിവസത്തേക്ക് വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി.



മൂക്ക് അടക്കമുള്ള അപ്പര്‍ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലാണ് കുട്ടികളില്‍ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മൂന്നാഴ്ച വരെ കുട്ടികളുടെ മൂക്കിനുള്ളില്‍ വൈറസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പഠനം തെളിയിക്കുന്നത്. ഇത് വൈറസിന്റെ സാധാരണ ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ കാലയളവിലും അല്‍പം കൂടുതലാണ്.



കുട്ടികളിലെ കോവിഡ് രോഗ ബാധ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും മുതിര്‍ന്നവരെ പോലെതന്നെ അവരെ കൃത്യമായി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഈ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

