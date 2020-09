കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന കോവിഡ് പരിശോധന സംവിധാനം; ഫലം 30 മിനിറ്റില്‍

കൊണ്ടു നടക്കാവുന്നതും ലളിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ കോവിഡ്19 മോളിക്യുലാര്‍ പരിശോധന സംവിധാനവുമായി അമേരിക്കയിലെ ഇല്ലിനോയ്‌സ് സര്‍വകലാശാല. ഒരു സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുമായി ഘടിപ്പിച്ച് 30 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഫലമറിയാനും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ലാബിലേക്ക് അയക്കാതെ എളുപ്പത്തില്‍ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താന്‍ ഇത് വഴി സാധിക്കുമെന്ന് സര്‍വകലാശാല അവകാശപ്പെട്ടു.

ഈ സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലോ വലിയ ഹാളിലോ ഒക്കെ വച്ച് നിരവധി പേരുടെ പരിശോധന വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാമെന്നും വീടുകളിലേക്ക് ചെന്ന് പരിശോധന നടത്താമെന്നും ഇല്ലിനോയ്‌സ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ബയോ എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് പ്രഫസര്‍ റാഷിദ് ബാഷിര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



ബാഷിറും സര്‍വകലാശാലയിലെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് കംപ്യൂട്ടര്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് പ്രഫസര്‍ ബ്രയാന്‍ കണ്ണിങ്ങ്ഹാമും മെക്കാനിക്കല്‍ സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് പ്രഫസര്‍ ബില്‍ കിങ്ങും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തയാറാക്കുന്നത്.



സാധാരണ ആര്‍ടി പിസിആര്‍ പരിശോധനയില്‍ രോഗികളുടെ തൊണ്ടയില്‍ നിന്നോ മൂക്കില്‍ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സ്രവം വൈറല്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് മീഡിയയില്‍ വച്ച് ലാബിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നടക്കുന്ന ആര്‍എന്‍എ മല്‍ട്ടിപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രക്രിയക്ക് നിരവധി താപവ്യതിയാന ചംക്രമണവും പ്രത്യേക ഉപകരണവും പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരും ആവശ്യമാണ്.



ആര്‍എന്‍എ എക്‌സ്ട്രാക്ഷന്‍, ശുദ്ധീകരണ ഘട്ടങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്‍പം കൂടി ലളിതമായ പരിശോധന സംവിധാനമാണ് ഇല്ലിനോയ്‌സ് ഗവേഷക സംഘം വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രോസീഡിങ്ങിസ് ഓഫ് ദ നാഷണല്‍ അക്കാദമി ഓഫ് സയന്‍സസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.



ആര്‍ടി പിസിആറിലെ പോലെ വ്യത്യസ്ത താപനിലകള്‍ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല.-65 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് എന്ന ഒറ്റ താപനില മതിയാകും ഈ പരിശോധനയ്ക്ക്. സാംപിളുകള്‍ ഹ്രസ്വനേരത്തേക്ക് ചൂടാക്കി, വൈറസിനെ തുറന്ന് അതിന്റെ ജനിതക ഘടന തിരിച്ചറിയാന്‍ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.



