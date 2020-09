കോവിഡ് മഹാമാരി ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരോട് ചെയ്യുന്നതെന്ത്?

നെഗറ്റീവ് ജിഡിപിയിലേക്ക് രാജ്യങ്ങളെ തള്ളി വിട്ട കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്തിനുണ്ടാക്കിയ നഷ്ടങ്ങള്‍ ചില്ലറയില്ല. നിരവധി മേഖലകള്‍ക്ക് കോവിഡ് തിരിച്ചടിയായി. ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു. പലരുടെയും ഉപജീവനംതന്നെ മുട്ടിച്ചു. എന്നാല്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരെ ബാധിച്ചതുപോലെ ഈ മഹാമാരി മറ്റാരെയെങ്കിലും ബാധിച്ചു കാണുമോ എന്ന് സംശയമാണ്.

അത്രയ്ക്ക് വിനാശമാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സ്‌കൂളുകളും ഡേ കെയര്‍ സെന്ററുകളും അടച്ചതോടെ ജോലിയും ജീവിതവും ബാലന്‍സ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ നിരവധി യുവ മാതാപിതാക്കള്‍ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇതില്‍തന്നെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന അമ്മമാരുടെ കാര്യമാണ് കോവിഡ് കഷ്ടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.



കുട്ടികളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനവും മറ്റുമായി ജോലിതന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് പല അമ്മമാരും. പ്രഫഷണല്‍ രംഗത്ത് സ്ത്രീകള്‍ ദശാബ്ദങ്ങള്‍ കൊണ്ടു നേടിയെടുത്ത പുരോഗതിയെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നതാണ് ഈ മഹാമാരിയെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.



ട്രേഡ്‌സ് യൂണിയന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ബ്രിട്ടനില്‍ നടത്തിയ ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് 41 ശതമാനം ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരും അവരുടെ ജോലിയും വീടും കൂടി കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്‍ പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ്. കുട്ടികളെ നോക്കാന്‍ കോവിഡ് മൂലം ആരെയും കിട്ടാനില്ലെന്നത് സംഗതിയുടെ തീവ്രത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ കാര്യമുള്‍പ്പെടെ വീട്ടുകാര്യം നോക്കാന്‍ വേണ്ടി ആറിലൊന്ന് സ്ത്രീകള്‍ക്കും ജോലി സമയം കുറയ്‌ക്കേണ്ടി വരുന്നതായി സര്‍വേ പറയുന്നു.



കോവിഡ്മഹാമാരി മൂലം ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം ജോലി വിടാനുള്ള സാധ്യത പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇരട്ടിയാണെന്ന് വെര്‍ക്ക്‌ലാബ്‌സ് നടത്തിയ മറ്റൊരു സര്‍വേയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



വൈറസിനൊപ്പം നാം ജീവിക്കാന്‍ പഠിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ഭരണകര്‍ത്താക്കളുമെല്ലാം നിരന്തരം നമ്മോട് പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ പുതിയ നോര്‍മല്‍ ജീവിതത്തില്‍ കുടുംബത്തിന്റെയും ജോലിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന സ്ത്രീകളോട് ആരും അനുഭാവം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജോലിക്കാരായ സ്ത്രീകള്‍ പറയുന്നു. കോവിഡ് കുറേക്കാലം കൂടി ഇവിടെ തുടരുമെന്നതിനാല്‍ തൊഴില്‍സംസ്‌കാരത്തില്‍തന്നെ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് വനിതാ പ്രഫഷണലുകള്‍ ഒരേ ശ്വാസത്തില്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



English Summary: Working mothers are drastically impacted by the pandemic