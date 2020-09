കോവിഡ്: ആരാധനാലയങ്ങളിലും വേണം മുൻകരുതൽ; ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നത് പ്രായമായവർ

പൊതുസ്ഥലങ്ങളും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും മറ്റും നേരത്തേ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെക്കാൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ‍ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് ആരാധനാലയങ്ങളിലാണ് എന്നാണ്.

അമേരിക്കയിലെ മേരിലാന്‍ഡിലെ 1000 പ്രദേശവാസികളിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തിയത്. ജൂണിലെ ഇവരുടെ സാമൂഹിക അകല ശീലങ്ങളാണ് ഗവേഷകര്‍ അന്വേഷിച്ചത്. വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകളില്ലാതെ ദേവാലയത്തിൽപോയ പ്രദേശവാസികള്‍ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകാന്‍ സാധ്യത 16 മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്ന് പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. അതേസമയം പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ച പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകാനുള്ള സാധ്യത സാധാരണയിൽനിന്ന് നാലു മടങ്ങ് അധികമായിരുന്നു.

യുവാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രായമായവരാണ് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതെന്നും പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. 65ന് മുകളില്‍ പ്രായമായവരില്‍ 81 ശതമാനം പേരും തങ്ങള്‍ പൊതുസ്ഥലത്ത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാറുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ 18നും 24നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ 58 ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമാണ് സാമൂഹിക അകല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്നതെന്നു വെളിപ്പെടുത്തി. ക്ലിനിക്കല്‍ ഇന്‍ഫെക്‌ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ജേണലിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

English Summary: Places of worship may be more unsafe than public transports