രാത്രി വളരെ വൈകി ഉറങ്ങുന്നവർ അറിഞ്ഞോളൂ; ഈ ശീലം അത്ര നന്നല്ല, കാരണം?

രാത്രി വളരെ വൈകി മാത്രം ഉറങ്ങുന്നവർ അറിയാൻ. അടുത്ത ദിവസം ഒരു കാര്യത്തിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കുറച്ചു സമയം മാത്രം ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പഠനം. സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളോട്‌ ഇവർ കൂടുതൽ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചിലവിടുമ്പോഴോ പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് അത് ശുഭകരമായി തോന്നേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സാധാരണയെക്കാളും കുറച്ചു മാത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയ നിമിഷങ്ങളിലും സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടു.



യു എസിലെ രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ പഠനവിധേയരാക്കി. അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയവും നല്ലതും ചീത്തയുമായ സാഹചര്യങ്ങളോട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അവർ പ്രതികരിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നും വിശകലനം ചെയ്തു.



ഉറക്കം കുറഞ്ഞ രാത്രിക്കു ശേഷമുള്ള ദിവസത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എട്ടു ദിവസം തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തി. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരവധി സമ്മർദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായി വരും. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ, സാമൂഹിക സമ്മർദം, തൊഴിൽ, കുടുംബപരമായ സമ്മർദം ഇവയെല്ലാം ഇതിലുൾപ്പെടും.



സാധാരണയെക്കാൾ കുറച്ചു സമയം മാത്രം ഉറങ്ങിയവർ സ്ട്രെസ് നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളോട് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയാണ് പ്രതികരിച്ചത്.



ശുഭചിന്തകൾ വച്ചുപുലർത്താൻ കഴിയാത്തത് അനാരോഗ്യത്തിനും ഇടയാക്കും. ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥകൾ ഉള്ളവർ ആരോഗ്യമുള്ളവരെക്കാളധികം ഉറങ്ങണം. ഉറക്കത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയാൽ അത് ജീവിതഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു.



English Summary: Shorter sleep at night linked to stressful events next day