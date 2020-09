ചുവപ്പ് രക്താണുക്കളിലെ മാറ്റം കോവിഡ് രോഗികളുടെ മരണ സാധ്യത പ്രവചിക്കും

ചുവന്ന രക്താണുക്കളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ രോഗതീവ്രതയുടെയും മരണത്തിന്റെയും സാധ്യത പ്രവചിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍. ചുവപ്പ് രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമൊക്കെയുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം രോഗിയുടെ മോശം ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും പഠനം പറയുന്നു.

ചുവപ്പ് രക്താണുക്കളുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിക്കാന്‍ റെഡ് സെല്‍ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍ വിഡ്ത് അഥവാ RDW എന്ന പേരിലൊരു പരിശോധന നിലവിലുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയം രോഗിയുടെ RDW മൂല്യം സാധാരണയിലും മുകളിലാണെങ്കില്‍ അവര്‍ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത 2.7 മടങ്ങ് അധികമാണെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാധാരണ RDW മൂല്യമുള്ള രോഗികളുടെ മരണ നിരക്ക് 11 ശതമാനമാണെങ്കില്‍ ഉയര്‍ന്ന RDW മൂല്യമുള്ളവരുടേത് 31 ശതമാനമാണ്.



ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വീണ്ടും RDW ഉയര്‍ന്നാല്‍ അത് മരണ സാധ്യത വീണ്ടും ഉയര്‍ത്തും. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ RDW മൂല്യം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവര്‍ ചികിത്സയോട് മെച്ചമായിട്ടാണോ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നറിയാന്‍ സഹായകമാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. ജാമ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ഓപ്പണ്‍ ജേണലിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.



English Summary : Red blood cell changes could help identify Covid patients with higher death risk