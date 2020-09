പ്രായം മുപ്പതുകളിൽ ഉള്ളവർ ഹൃദയത്തിന്റെ ഈ അനാരോഗ്യസൂചനകളെ അവഗണിക്കരുതേ

ശരീരത്തെ ആരോഗ്യമുള്ളതായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഹൃദയം ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു. തെറ്റായ ഭക്ഷണശീലങ്ങളും ജീവിതശൈലിയും എല്ലാം ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ 2020 -ൽ പോലും ലോകമാകെ കൂടുതൽ പേരുടെ മരണ കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഹൃദ്രോഗം.

കോവിഡ് മഹാമാരിയാകട്ടെ ഹൃദയത്തിന് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കും ദീർഘകാലത്തേക്കും ക്ഷതം ഏൽപ്പിക്കുന്നതായി നിരവധി പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഹൃദ്രോഗം ഉള്ളവരിലും കോവിഡ് നിരവധി സങ്കീർണ്ണതകൾക്കു കാരണമാകും. ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും കോവിഡ് മൂലം ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രായഭേദമന്യേ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു ലക്ഷണങ്ങളെയും ഗൗരവമായി എടുക്കണം.



അവഗണിക്കരുതേ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ



ചെറുപ്പമാണെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യ ശരീരം ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളെ പ്രകടമാക്കും. മുപ്പതുകൾ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രായമാണ്. ശരീരം പുതിയ കോശങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു. മുപ്പതുകളിലുള്ളവർക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാവും. അവയെ ഗൗരവമായി എടുക്കണം.



1. നെഞ്ചിൽ അസ്വസ്ഥത - നെഞ്ചിൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുക, നെഞ്ച് വേദന, നുറുങ്ങുന്ന വേദന ഇവ ഒരു പക്ഷേ ധമനികൾ ബ്ലോക്ക് ആയതിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. ഇടയ്ക്കിടെ നെഞ്ചിനു അസ്വസ്ഥത തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ മടിക്കരുത്.



2. ഓക്കാനം, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ - കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ അനാരോഗ്യത്തിന്റെ സൂചനയാകാം.



3. തൊണ്ട വേദന - തൊണ്ടയ്ക്കും താടിയ്ക്കും ഒക്കെ വേദന വരുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യവുമായി അധികം ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പതിവായി തൊണ്ടയ്ക്കും താടിയ്ക്കും വരെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അനാരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം അത് .



4 . ക്ഷീണം - പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം തോന്നുക, ശാരീരികമായി ഒട്ടും അധ്വാനിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുക, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെടുമ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുക ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ അനാരോഗ്യമാണ്‌.



5 . കൂർക്കം - ചെറുപ്പക്കാർ പോലും സാധാരണയായി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി. അസാധാരണമാം വിധം ഉച്ചത്തിലുള്ള കൂർക്കം സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ യുടെ ലക്ഷണമാകാം. ഇത് ഹൃദയത്തിൽ അമിത സമ്മർദ്ദം ഏൽപ്പിക്കും.



ഒരു സെക്കന്റ് പോലും വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹൃദയത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുക പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആരോഗ്യഭക്ഷണം ശീലമാക്കിയും പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്തും ഹൃദ്രോഗത്തെ അകറ്റിനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചെറുപ്പക്കാർ ഹൃദയത്തെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ പുകവലിയും, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കണം.



English Summary : Symptoms of poor heart health you should not ignore