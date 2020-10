സ്തനാർബുദത്തിന്റെ 5 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

സ്തനാർബുദത്തിന് പ്രധാനമായും 5 ലക്ഷണങ്ങൾ ആണുള്ളത്.

1. ബ്രെസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ



2. ബ്രെസ്റ്റിന്റെ ഷേപ്പിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം

3. ബ്രെസ്റ്റിന്റെ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം

4. നിപ്പിൾ ഏരിയ (മുല ഞെട്ട് ) അകത്തോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ

5. ബ്രെസ്റ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് പ്രത്യേകിച്ചും ബ്ലഡ് ഡിസ്ചാർജുകൾ.

ഇവയാണ് പ്രധാനമായും ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ.

ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ബ്രെസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന മുഴകളാണ്. ബ്രെസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മുഴയും കാൻസർ ആകണമെന്നില്ല. ബ്രെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന മുഴകൾ കാൻസർ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫൈബ്രോഡിനോമിയ ആണ്. എന്നാൽ ബ്രെസ്റ്റിൽ ഒരു മുഴ കാണുകയും അത് മാറാതെ നിൽക്കുകയും അതിന്റെ വലുപ്പം കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ കാൻസർ മുഴ ആയിരിക്കാം.



കാൻസർ മുഴകൾക്ക്ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വേദനയും കാണില്ല. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷമായി മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു വേദനയും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ വരാതിരുന്നത് എന്ന്. ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കേണ്ടത് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ബ്രെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകളെക്കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗിക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല. ഞങ്ങൾ ഓങ്കോളജിയിൽ പറയും cancer is very kind to the patient in the early stage അതായത് ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കാൻസർ കൊണ്ട് ആ രോഗിക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒരു മുഴ ബ്രെസ്റ്റിൽ വരികയും അതിന്റെ സൈസ് കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വൈദ്യ പരിശോധന അത്യാവശ്യമാണ്.



രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ലക്ഷണം ബ്രെസ്റ്റിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. സാധാരണ രണ്ട് ബ്രെസ്റ്റും ഏകദേശം ഒരു പോലെ ആയിരിക്കും. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചു നാളുകൾക്കു ശേഷം ഒരു ബ്രെസ്റ് മറ്റേ ബ്രെസ്റ്റിനേക്കാൾ ഹൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഒരു ട്യൂമർ വളരുന്നുണ്ട്. അത് ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ്.



മൂന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മുല ഞെട്ട് അകത്തോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതാണ്. ചില സ്ത്രീകളിൽ ജന്മനാതന്നെ മുലഞെട്ട് അകത്തോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ മുമ്പങ്ങനെ അല്ലാത്ത സ്ത്രീകളിൽ പെട്ടെന്ന് മുലഞെട്ട് അകത്തോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടാൽ ആ ഏരിയയിൽ അതായത് മുലഞെട്ടിന്റെ പുറകിൽ ഒരു കാൻസർ വരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ്. ഈ ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവു ചെയ്ത് അവർ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വരിക.



നാലാമത്തെ ലക്ഷണം ബ്രെസ്റ്റിന്റെ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. എന്നാൽ പോലും അത് ഒരു പക്ഷേ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിന്റെ കരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണമായേക്കാം.



അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണം ബ്രെസ്റ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജുകളാണ്. അതായത് നിപ്പിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില ഡിസ്ചാർജുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് bloody ഡിസ്ചാർജുകൾ. അങ്ങനെ എന്തെകിലും ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയേക്കാം.

(#pinkmaskchallenge #BCFC എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെ ഡോ. ബോബൻ തോമസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ നിന്ന്)

English Summary : Five symptoms of Breast cancer