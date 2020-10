കോവിഡ്19 ബാധിക്കുന്ന രോഗികളില്‍ 70 ശതമാനം പേരും അത് മറ്റാരിലേക്കും പടര്‍ത്താറില്ലെന്ന് പഠനങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ വെറും എട്ട് ശതമാനം വരുന്ന രോഗികളാണ് കോവിഡ് അണുബാധയുടെ 60 ശതമാനത്തിനും കാരണമാകുന്നതെന്നും തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ശരീരത്തില്‍ വലിയ തോതില്‍വൈറസ് ലോഡ് ഉള്ളവരും നിരവധി പേര്‍ക്ക് രോഗം പടര്‍ത്തുന്നവരുമായ ഇത്തരം രോഗികളെ 'സൂപ്പര്‍ സ്‌പ്രെഡേഴ്‌സ്' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയും ശുചിത്വവും സാമൂഹിക അകലവും പാലിക്കാതെയും രോഗവുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നവരാണ് സൂപ്പര്‍ സ്‌പ്രെഡേഴ്‌സ്.



രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 5,75,000 പേരെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത നടത്തിയ പഠനം നാളിതു വരെ നടത്തിയതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന പഠനമാണെന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഡോ. രമണന്‍ ലക്ഷ്മിനാരായണ്‍ പറയുന്നു. ട്രാക്ക് ചെയ്തവരില്‍ 84,965 പേര്‍ കോവിഡ് രോഗികളായിരുന്നു.



കോവിഡ് ബാധിച്ച കുട്ടികള്‍ അടുത്ത് സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുന്ന 18 ശതമാനം പേരിലേക്ക് രോഗം പടര്‍ത്തുന്നതായും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് ഡൈനാമിക്‌സ്, ഇക്കണോമിക്‌സ് ആന്‍ഡ് പോളിസി നടത്തിയ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.



ഹോങ്കോങ്ങില്‍ ജൂണില്‍ നടത്തിയ ഒരു പഠനവും സമാനമായ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയിരുന്നു. 20 ശതമാനം വരുന്ന രോഗബാധിതരാണ് 80 ശതമാനം അണുബാധയ്ക്കും കാരണമെന്നായിരുന്നു ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തല്‍.

ബസിലോ, ട്രെയിനിലോ രോഗബാധിതര്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രോഗിയുടെ മൂന്ന് നിര സീറ്റുകള്‍ക്ക് സമീപം ആറു മണിക്കൂറിലധികം ഇരിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് രോഗം ബാധിക്കാന്‍ 80 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോവിഡ് വ്യാപന പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേ സമയം രോഗിയില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് അടി അകലെ അതേ സമയത്തേക്ക് തന്നെ നില്‍ക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത 1.6 ശതമാനം മാത്രമാണ്.

English Summary : Super-spreaders make up just 8% of COVID-19 patients but cause 60% of infections