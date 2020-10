കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം പ്രതിദിനം ഉയര്‍ന്ന് ഉയര്‍ന്ന് അതൊരു മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയിലെത്തും. ജനസംഖ്യയില്‍ നല്ലൊരു ശതമാനവും ഇതോടെ പ്രതിരോധശക്തി കൈവരിക്കും. പിന്നീട് ഈ മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് കേസുകളുടെ എണ്ണം പതിയെ പതിയെ കുറയാന്‍ തുടങ്ങും. കേസുകളുടെ ഗ്രാഫ് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു കൊടുമുടിയിലെത്തി വീണ്ടും താഴാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഓരോ രാജ്യവും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം ജയിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്.

ഇന്ത്യ കോവിഡ്19 കേസുകളുടെ മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയില്‍ എത്താറായോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. 2020 ഒക്ടോബര്‍ 05ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 9,34, 427 പേരാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 24 മണിക്കൂറില്‍ പുതുതായി ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടത് 74,442 രോഗികള്‍.



പുതുതായി രോഗികളായവരെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ രോഗമുക്തരും ഈ സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഉണ്ടായി. ഏതാണ്ട് 76,737 പേര്‍. കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 10 ലക്ഷത്തില്‍ താഴെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യ കോവിഡിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്താറായോ എന്ന ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലുയര്‍ത്തുന്നത്.



എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ എന്ന് കോവിഡ് കേസുകളുടെ മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയിലെത്തും എന്നറിയാന്‍ രണ്ടാഴ്ച കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയയുടെ അഭിപ്രായം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണത്തിലായി വരുന്നുണ്ടെന്നും ഈ ട്രെന്‍ഡ് രണ്ടാഴ്ച കൂടി തുടര്‍ന്നാല്‍ രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന ശുഭവാര്‍ത്തയെത്തുമെന്നും ഡോ. രണ്‍ദീപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കാര്യങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത രീതിയില്‍ മുന്നേറിയാല്‍ 2021 തുടക്കത്തോടെ ഫലപ്രദമായ ഒരു വാക്‌സീനും വിതരണത്തിനെത്തുമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. 2021 ജൂലൈ മാസത്തോടെ ഇന്ത്യക്കാരില്‍ 25 കോടി പേര്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കാനാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary : COVID- 19; AIIMS director Dr Randeep Guleria says next two weeks are crucial