ഈ ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക; കോവിഡ്- 19 ന്റെ സൂചനയാകാം

ഗന്ധവും രുചിയും നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ സൂചനയാകാം. സ്വയം ഐസൊലേഷനിൽ പോകാനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും, സമ്പർക്കത്തിൽ പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ മതിയാകും എന്ന് യു. കെ. ഗവേഷകർ. മണവും രുചിയും അറിയാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് കോവിഡിന്റെ വിശ്വസനീയ ലക്ഷണമാണെന്ന് പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

ലണ്ടനിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളിൽ 78 ശതമാനം പേർക്കും ഗന്ധവും രുചിയും അറിയാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പ്ലസ് വൺ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇവരിൽ 40 ശതമാനത്തിനും പനിയോ ചുമയോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു.



രോഗത്തിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം ആരംഭിച്ചതിനാൽ കോവിഡ് 19 ന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസൊലേഷനിൽ പോകാനും പരിശോധന നടത്താനും അങ്ങനെ രോഗം പടരുന്നത് തടയാനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് പഠനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ലണ്ടനിലെ പ്രൊഫസറായ റേച്ചൽ ബാറ്റർഹാം പറയുന്നു.



മണവും രുചിയും അറിയാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കോവിഡ്– 19 ന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ സൂചകമാണെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം തടയാൻ ലോകത്താകമാനമുള്ള സർക്കാരുകൾ പരിശോധനയും സെൽഫ് ഐസൊലേഷനും, സമ്പർക്കം തിരിച്ചറിയലും എല്ലാം മാനദണ്ഡമാക്കണമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.



ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കാപ്പി, പെർഫ്യൂം തുടങ്ങി ദിവസവും പരിചിതമായ ഗന്ധങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഐസൊലേഷനിൽ പോകാനും പി.സി.ആർ. സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനും പൊതുജനങ്ങളോട് ഗവേഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.



