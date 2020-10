അടച്ചിട്ട മുറികളില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ആറടി അകലം മതിയാകില്ല

അടച്ചിട്ട മുറികളിലും മറ്റും കോവിഡ് പകരാതിരിക്കാന്‍ ആറടി അകലം മതിയാകില്ലെന്ന് അമേരിക്കയിലെ യുഎസ് സെന്റേഴ്‌സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍(സിഡിസി). ഇത്തരം അകത്തളങ്ങളില്‍ കൊറോണ വൈറസിന് വായുവിലൂടെ ആറടി ദൂരത്തിനപ്പുറവും ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകരാനാകുമെന്ന് സിഡിസി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ആറടി അകലമെന്ന മാനദണ്ഡമാണ് തൊഴിലിടങ്ങളും റസ്റ്ററന്റുകളും സ്‌റ്റോറുകളുമൊക്കെ നിലവില്‍ പാലിക്കുന്നത്. ഈ സാമൂഹിക അകല മാനദണ്ഡം പിന്തുടര്‍ന്ന് ലോകമെങ്ങും സ്‌കൂളുകളും സിനിമ തിയേറ്ററുകളുമൊക്കെ തുറക്കാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സിഡിസിയുടെ പുതിയ നിലപാട് ആശങ്കയേറ്റുന്നത്.



എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ സിഡിസി നിലപാട് ചില സംശയങ്ങളും ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. വായുവിലൂടെയുള്ള കോവിഡ് പകര്‍ച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ സമാന പ്രസ്താവന പിന്നീട് സിഡിസി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.



ആവശ്യത്തിന് വെന്റിലേഷനില്ലാത്ത അടഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലാണ് വായുവിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് പടരാന്‍ സാധ്യത കല്‍പ്പിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസിന്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള പകര്‍ച്ച അംഗീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 239 ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ജൂലൈയില്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വൈറസിന് 26 അടി വരെ സഞ്ചരിക്കാനാകുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

