ആര്‍ത്തവ സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളുടെയും അലട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. ആര്‍ത്തവത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളില്‍ കഠിനമായ വയറുവേദനയും നടുവേദനയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. PMS എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്‌. എന്നാല്‍ ഈ സമയത്തെ ആശ്വാസത്തോടെ അതിജീവിക്കാന്‍ സെലിബ്രിറ്റി ന്യൂട്രിഷനിസ്റ്റായ രുജുത ദിവാകര്‍ ചില ടിപ്സ് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

ഉണക്കമുന്തിരി, കുങ്കുമ പൂവ് - വെള്ളത്തില്‍ കുതിര്‍ത്ത ഉണക്ക മുന്തിരിയും കുങ്കുമ പൂവും വെറും വയറ്റില്‍ കഴിക്കുന്നത്‌ ആര്‍ത്തവവേദനയും മൂഡ്‌ മാറ്റങ്ങളും പരിഹരിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ആര്‍ത്തവം ആരംഭിക്കുന്നതിനു ഒരാഴ്ച മുന്‍പുതന്നെ ഇത് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം. Natural laxative ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉണക്കമുന്തിരി ദഹനം എളുപ്പത്തിലാക്കും. സെറോടോണിൻ അടങ്ങിയ കുങ്കുമ പൂവ് ആര്‍ത്തവസംബന്ധമായ മൂഡ്‌ മാറ്റങ്ങളെ അകറ്റും.



ഏത്തപ്പഴം - വൈറ്റമിന്‍ B6, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയ ഏത്തക്ക ആര്‍ത്തവസമയത്ത് കഴിക്കണം. ഇത് വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതകളെ അകറ്റും.

കിഴങ്ങ്, റാഡിഷ് - കിഴങ്ങ്, റാഡിഷ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് എന്നിവ ആര്‍ത്തവ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

തവിട് കളയാത്ത ധാന്യങ്ങള്‍ -തവിട് കളയാത്ത ധാന്യങ്ങ ള്‍ആര്‍ത്തവ കാലത്ത് കഴിക്കുന്നത്‌ വയറുവേദന കുറയ്ക്കും.

ഗാര്‍ഡന്‍ ക്രെസ് - ഗാർഡൻ ക്രെസ് വിത്തുകളിൽ ഫോളിക് ആസിഡും ഇരുമ്പും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകളും ഗാർഡൻ ക്രെസ് വിത്തുകളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

English Summary : Rujuta Diwekar Shares Ways To Deal With PMS And Period Pain