കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ച പ്രായമേറിയ പുരുഷന്മാര്‍ മികച്ച പ്ലാസ്മ ദാതാക്കള്‍

കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ അതിതീവ്രമായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് പ്ലാസ്മ ദാതാക്കളാകാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരെന്ന് പഠനം. ഇവരില്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ ഉയര്‍ന്ന തോതില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നതാണ് കാരണം. ഇതില്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയ പ്രായമേറിയ പുരുഷന്മാരാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലാസ്മ ദാതാക്കളെന്നും ജേണല്‍ ഓഫ് ക്ലിനിക്കല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

കോവിഡ് രോഗപരിചരണത്തിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് കോണ്‍വാലസന്റ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി. കോവിഡ് രോഗമുക്തരിലെ ആന്റിബോഡി സമൃദ്ധമായ രക്ത പ്ലാസ്മയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



കോവിഡ് അതിജീവിച്ച 126 പേരുടെ രക്ത സാംപിളുകളും അവയിലെ ആന്റിബോഡികളുടെ തോതുമാണ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിച്ചത്. കോവിഡ് മൂലം അതിഗുരുതര നിലയിലായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം രോഗത്തെ അതിജീവിച്ചവരില്‍ കൊറോണ വൈറസ് പ്രോട്ടീന്‍ മുനകളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന ആന്റിബോഡികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. അവയ്ക്ക് വൈറസിനെ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി നിര്‍വീര്യമാക്കാനും സാധിക്കുന്നു.



കോവിഡ് മൂലം മരണ സാധ്യത ഏറെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് പുരുഷന്മാരും അതില്‍ തന്നെ മുതിര്‍ന്ന പുരുഷന്മാരും. എന്നാല്‍ അവര്‍ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നപക്ഷം, കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ ശക്തമായ കണ്ണികളായി തീരാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പഠനം അടിവരയിടുന്നു.



