കാൻസർ ചികിത്സയിൽ സഹായകമാകുന്ന ഒരു പുതിയ അവയവം കണ്ടെത്തി

മനുഷ്യശരീരം അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്‌. ശരീരഘടനയെക്കുറിച്ച് ഏറെ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുതുതായി എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ പുതിയ ഒരവയവം കൂടി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. തലയോട്ടിയിൽ ആഴത്തിലാണ് പുതിയ അവയവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയുടെ സങ്കീർണതകളെ വിശദീകരിക്കാൻ പുതിയ അവയവം സഹായിക്കും.

കാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ. സാധാരണ എക്‌സ്റേയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രോട്ടോണുകളോ മറ്റ് തരം ഊർജ്ജമോ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.



വിവിധ തരം കാൻസറുകളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് ചില പാർശ്വഫലങ്ങളും സങ്കീർണ്ണതകളും ഉണ്ട്. വായിലെയോ കഴുത്തിലെയോ കാൻസർ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് വായ വരളുക, വിഴുങ്ങാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുക, വായിലും മോണയിലും വ്രണങ്ങൾ, ഓക്കാനം മുടികൊഴിച്ചിൽ, പല്ലിന് കേട്, lymphedema എന്നയിനം വീക്കം എന്നിവ.



പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ഗ്രന്ഥികൾ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിയുടെ സങ്കീർണതകളെ വിശദീകരിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ. പാർശ്വഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥികൾ കണ്ടെത്തിയത്.



റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി സ്വീകരിച്ച 723 രോഗികളുടെ സംഘത്തെ പഠിച്ചു. പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ഗ്രന്ഥികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ലക്ഷ്യം വച്ചു. ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ ഏൽക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങളും കൂടുതലാണ് എന്നു കണ്ടു.



കഴുത്തിനെയോ തലയെയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രധാന ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളെ ഡോക്ടർമാർ ഒഴിവാക്കും. എന്നാൽ റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥി കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തൊണ്ടയിലെയും നാവിലെയും ട്യൂമറുകളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പുതിയ ഗ്രന്ഥികളെ ഡോക്ടർമാർ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് ഗവേഷകർ.



നാസ്വാദ്വാരങ്ങളും തൊണ്ടയും ചേരുന്നിടത്താണ് ഒരു ജോഡി പുതിയ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളെ കണ്ടെത്തിയത്. നെതർലൻഡ്‌സ് കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗവേഷകർ ഈ അവയവത്തിന് 'ട്യൂബേറിയൽ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്‌സ്' എന്ന് പേരിട്ടു. ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥി മൂക്കിനും വായയ്ക്കും പുറകിലുള്ള തൊണ്ടയുടെ മുകൾഭാഗത്തെ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കി നിലനിർത്തും. സാധാരണ അൾട്രാ സൗണ്ട്, സി.ടി. സ്‌കാൻ, എം.ആർ.ഐ തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെയൊന്നും ഈ ഗ്രന്ഥികളെ കാണാനാവില്ല. PSMA PET/CT എന്ന സ്‌കാനിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്താനായത്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിന്റെ വ്യാപനം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്‌കാനിങ് ആണിത്.



പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ അവയവം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഏറെ സഹായകമാണ്. ട്യൂബേറിയൽ ഗ്രന്ഥികളെ പുതിയ അവയവം പരിഗണിക്കണമാണോ അതോ ഉമിനീർഗ്രഥികളുടെ ഒരു ഭാഗമായി കണ്ടാൽ മതിയോ എന്നത് ചർച്ച വിഷയമാണ്. റേഡിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് ഓങ്കോളജി ജേണലിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

