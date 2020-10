കോവിഡ് മൂലം ആശുപത്രി വാസം വേണ്ടി വരുമോ? ക്യുകോവിഡ് പറഞ്ഞു തരും

കൊറോണ വൈറസ് പലരെയും പല തരത്തിലാണ് ബാധിക്കുക. ചിലര്‍ക്കത് ചെറിയ ജലദോഷ പനി പോലെ വന്നു പോകും. എന്നാല്‍ മറ്റു ചിലരെ അത് ആശുപത്രികിടക്കയിലും ഇനിയും ചിലരെ ഐസിയുവിലും വെന്റിലേറ്ററിലും എത്തിക്കും. ചിലരെ മരണത്തിലേക്കും കോവിഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. ലോകത്താകമാനം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു. ആര്‍ക്കൊക്കെയാണ് കോവിഡ് തീവ്രമാകുക എന്ന് മുന്‍കൂട്ടി അറിയാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ മരണങ്ങളില്‍ നല്ലൊരു പങ്കും തടയാനാകുമായിരുന്നു.

അതിനായി ഒരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ഗവേഷകര്‍. ക്യുകോവിഡ്(QCovid) എന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ കോവിഡ് മൂലം ആശുപത്രി വാസമോ മരണോ സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കും. ഉയര്‍ന്ന റിസ്‌കുണ്ടെന്ന് ക്യുകോവിഡ് കണ്ടെത്തിയ ബ്രിട്ടനിലെ അഞ്ച് ശതമാനം പേരാണ് അവിടുത്തെ ആദ്യ കോവിഡ് തരംഗത്തില്‍ മരണമടഞ്ഞ നാലില്‍ മൂന്നു പേരുമെന്ന് ബിഎംജെ മെഡിക്കല്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗമെത്തുമ്പോള്‍ ക്യുകോവിഡ് പോലുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രോഗതീവ്രത പ്രവചനം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യക്കാര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണം നല്‍കാന്‍ സഹായിക്കും.

60 ലക്ഷം രോഗികളുടെ പ്രായം, ഉയരം-ഭാരം അനുപാതം, വംശം, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം, പ്രമേഹം അടക്കമുള്ള സഹരോഗാവസ്ഥകള്‍ അടക്കമുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഈ ആപ്പ് വികസിപ്പിക്കാനായി സമാഹരിച്ചത്. 2020 ജനുവരി മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ വരെ, മെയ് 1 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 30 വരെ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളില്‍ 22 ലക്ഷം പേരില്‍ ആപ്പ് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. ഉയര്‍ന്ന റിസ്‌കുള്ള ജനങ്ങളെ മാത്രം കണ്ടെത്തി അവര്‍ക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കും വഴി കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ ക്യുകോവിഡ് സഹായിക്കുമെന്ന് എഡിന്‍ബര്‍ഗ് സര്‍വകലാശാലയിലെ എപ്പിഡെമോളജി പ്രഫസര്‍ മാര്‍ക്ക് വൂള്‍ഹൗസ് പറയുന്നു.

English Summary : Will you need hospitalisation if you get COVID-19 infection?