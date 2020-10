കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പര്‍ക്ക അന്വേഷണത്തില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് രോഗിയുമായി അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നവര്‍ ആരൊക്കെ എന്നത്. രോഗിയെ വെറുതെ കണ്ടതു കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാള്‍ അയാളുമായി അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട ആളാവില്ല.

ആരൊക്കെയാണ് കോവിഡ് രോഗിയുടെ അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അമേരിക്കയിലെ സെന്റേഴ്‌സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍( സിഡിസി) അടുത്തിടെ പുതുക്കിയിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം കോവിഡ് രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ ആറ് അടിക്കുള്ളില്‍ 15 മിനിട്ടോ അതിലധികമോ ചെലവഴിച്ചയാള്‍ അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ട ആളാകും. രോഗിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് 2 ദിവസം മുന്‍പ് മുതലോ, സാംപിള്‍ നല്‍കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്‍പ് മുതലോ ഇത്തരത്തില്‍ സമയം ചെലവഴിച്ചവരെല്ലാം അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍പ്പെട്ടവരാകും.



കോവിഡ് രോഗബാധിതനായ വെര്‍മോണ്ടിലുള്ള ഒരു കറക്‌ഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ തന്റെ എട്ട് മണിക്കൂര്‍ ഷിഫ്റ്റിനിടയില്‍ 22 ലധികം ആളുകളുമായി 17 മിനിട്ടിലധികം സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതോടെയാണ് സമ്പര്‍ക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച നിര്‍വചനത്തില്‍ സിഡിസി മാറ്റം വരുത്തിയത്.



രോഗിയുമായി ചെലവഴിച്ച സമയം മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിര്‍ണായകമാവുക എന്നും സിഡിസി പറയുന്നു. രോഗബാധിതന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത, അയാളില്‍ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന സ്രവങ്ങളുടെ അളവ്, നില്‍ക്കുന്ന ഇടത്തെ വെന്റിലേഷന്‍ തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ രോഗവ്യാപനത്തെ സ്വാധീനിക്കാം.



കോവിഡ് രോഗിയുടെ സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനത്തെ വലിയൊരളവില്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. അതിനാല്‍ തന്നെ വളരെ സുപ്രധാനമാണ് സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച സിഡിസിയുടെ ഈ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.



