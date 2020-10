കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ രൂപം കൊണ്ട ആന്റിബോഡികളുടെ തോത് ബ്രിട്ടനിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വേനല്‍ക്കാലത്ത് ദ്രുതഗതിയില്‍ കുറഞ്ഞതായി പഠനം. കോവിഡ് രോഗമുക്തരിലെ പ്രതിരോധം അധിക കാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയല്‍ കോളജ് നടത്തിയ ഗവേഷണം.

മാര്‍ച്ച്, ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളില്‍ ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായ ആദ്യ കോവിഡ് തരംഗത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള മാസങ്ങളില്‍ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലുണ്ടായ ആന്റിബോഡിയുടെ തോതാണ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചത്. ജൂണ്‍ അവസാനം ജനസംഖ്യയുടെ 6 ശതമാനത്തിനും ആന്റിബോഡികള്‍ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് സെപ്റ്റംബര്‍ ആയപ്പോഴേക്കും 4.4 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.



മറ്റ് കൊറോണ വൈറസുകളുടെ മുന്‍അനുഭവം കാണിക്കുന്നതും പ്രതിരോധ പ്രതികരണം ദീര്‍ഘനാള്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കില്ലെന്നാണ്. ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ പരിശോധനയിലൂടെ കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയവരുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്റിബോഡികള്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത കോവിഡ് രോഗികളെ അപേക്ഷിച്ച് അത്ര വേഗം കുറയുന്നില്ലെന്നും പഠനം പറയുന്നു.



ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്റിബോഡികളുടെ തോതും മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നു. നിരന്തരം വൈറസുമായി മുഖാമുഖം വരേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രീ പ്രിന്റ് പേപ്പറായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ പഠനം ഇനിയും പിയര്‍ റിവ്യൂ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.



എന്നാല്‍ ആന്റിബോഡികളുടെ തോത് ഈ വിധം കുറയുന്നത് വാക്‌സീനുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ച് സംശയമുണര്‍ത്തേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഇംപീരിയല്‍ കോളജ് പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിഭാഗം മേധാവി വെന്‍ഡി ബാര്‍ക്ലേ പറഞ്ഞു. നല്ലൊരു വാക്‌സീന് ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തേക്കാൾ മികച്ച ഫലം നല്‍കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നും വെന്‍ഡി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



English Summary : Evidence of waning antibody immunity to COVID-19 over time