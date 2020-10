കോവിഡ് രണ്ടാം തവണയും നിങ്ങളെ പിടികൂടുമോ ?

ഒരു തവണ വന്നവര്‍ക്ക് കോവിഡ് വീണ്ടും വരുമോ? കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം ശരീരത്തില്‍ എത്രകാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കും? ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരുമ്പോള്‍ രണ്ടാമതൊരു രോഗബാധയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍.

ഡച്ച് ന്യൂസ് ഏജന്‍സിയായ ബിഎന്‍ഒ ന്യൂസിന്റെ ട്രാക്കര്‍ അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബര്‍ 16 വരെ ലോകമെമ്പാടും 24 കേസുകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടേതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ആദ്യത്തെ കേസ് ഹോങ്ങ് കോങ്ങില്‍ നിന്നുള്ള 33 കാരന്റെയാണ്. മാര്‍ച്ചിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യ തവണ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് തവണ നെഗറ്റീവായി. നാലരമാസത്തിനു ശേഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമതും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്. ഇത്തവണ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



രണ്ടാമത്തെ തവണ കോവിഡ് ബാധിതയായി 89കാരിയായ ഒരു ഡച്ച് സ്ത്രീ മരണപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി. അപൂര്‍വമായ അര്‍ബുദത്തിന് കീമോതെറാപ്പി ചികിത്സ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവര്‍.



വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതാണോ അതോ ആദ്യ തവണത്തെ കോവിഡ് വൈറസ് ശരീരത്തില്‍ ദീര്‍ഘകാലം തുടരുന്നതാണോ എന്നറിയാന്‍ വൈറസിന്റെ ജനിതക അടയാളം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാര്‍സ് കോവ്-2 ന്റെ വ്യത്യസ്ത ശ്രേണിയില്‍പ്പെട്ട വൈറസാണ് രണ്ടാമത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത്തരത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കും.



കൊറോണ വൈറസ് വീണ്ടും ബാധിക്കുന്നത് ഭീതിയുളവാക്കുമെങ്കിലും ഇത് അത്ര അതിസാധാരണമൊന്നുമല്ല എന്ന് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. മീസില്‍സ് പോലെ ചില വൈറസുകള്‍ മാത്രമേ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ നീളുന്ന പ്രതിരോധം ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. കൊറോണ വൈറസ് പോലെ ശ്വാസകോശ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകള്‍ വീണ്ടും ശരീരത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രതികരണ ശേഷിക്കുറവ്, ദുര്‍ബലമാകുന്ന പ്രതിരോധം, വൈറസിന്റെ ജനിതവ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങളാണ് വീണ്ടും അണുബാധയുണ്ടാക്കുന്നത്.



കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇവയില്‍ ഏതാണ് വീണ്ടും അണുബാധയുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അറിവായിട്ടില്ല. വൈറസ് വ്യതിയാനമെന്ന സാധ്യത ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തള്ളിക്കളയുന്നു.



ബിഎന്‍ഒ ന്യൂസ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത 19ല്‍ 10 കേസുകളിലും രണ്ടാമത്തെ അണുബാധ ആദ്യത്തേതിനേക്കാല്‍ തീവ്രമായിരുന്നു. അഞ്ചെണ്ണത്തില്‍ അവ കാര്യമായ അസുഖമുണ്ടാക്കി. രണ്ടാം തവണ ശക്തി കൂടിയ വൈറസിനെ ആകാം ശരീരം നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുക എന്ന് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് വാക്‌സീന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണര്‍ത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.



