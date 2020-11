കോവിഡ് ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷവും ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് ചിലരില്‍ ചര്‍മ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ കോവിഡിന് സാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അമേരിക്കയിലെ മസാച്ചുസെറ്റ്‌സ് ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ യൂറോപ്യന്‍ അക്കാദമി ഓഫ് ഡെര്‍മറ്റോളജി ആന്‍ഡ് വെനറോളജിയുടെ 29-ാം കോണ്‍ഗ്രസിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.



ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2020 ഏപ്രിലില്‍ കോവിഡ് അനുബന്ധ ചര്‍മ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാനൊരു രാജ്യാന്തര റജിസ്ട്രി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലീഡ് ഓഫ് ഡെര്‍മറ്റോളജിക്കല്‍ സൊസൈറ്റീസും അമേരിക്കന്‍ അക്കാദമി ഓഫ് ഡെര്‍മറ്റോളജിയും ചേര്‍ന്നാണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഇതിലൂടെ ചര്‍മ പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള ആയിരത്തോളം കോവിഡ് രോഗികളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഗവേഷകര്‍ അവലോകനം ചെയ്തത്.



പഠനം അനുസരിച്ച് അഞ്ചാംപനിക്ക് സമാനമായ തിണര്‍പ്പും തടിപ്പും ത്വക്കില്‍ ഏഴു മുതല്‍ 28 ദിവസം വരെ ചില കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചിലരില്‍ കുരുക്കളും ചെതുമ്പലുകളും പോലുള്ള പാപ്പുലോസ്‌കാമസ് ഇറപ്ഷനുകള്‍ ശരാശരി 20 ദിവസം വരെ നീണ്ടു. ഒരു രോഗിയില്‍ ഇത് 70 ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിന്നു. ചില രോഗികളില്‍ കാല്‍പാദങ്ങള്‍ തടിക്കുകയും ചുവക്കുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് ടോസ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ രോഗലക്ഷണം കോവിഡ് സംശയിക്കപ്പെട്ട രോഗികളില്‍ ശരാശരി 15 ദിവസവും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട രോഗികളില്‍ 10 ദിവസവും കാണപ്പെട്ടു. വിരലുകളിലെ ചര്‍മം ചുവന്ന് തടിക്കുന്ന പെര്‍ണിയോ അഥവാ ചില്‍ബ്ലെയിന്‍സ് എന്ന ലക്ഷണം കുറഞ്ഞത് 60 ദിവസം വരെ ആറ് രോഗികളില്‍ നീണ്ടു നിന്നപ്പോള്‍ രണ്ട് പേരില്‍ അത് 130 ദിവസം വരെ നീണ്ടു.



കോവിഡ് 19 ന് ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികളുടെ ചര്‍മ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിസ്സാരമായി അവഗണിക്കരുതെന്ന് പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

English Summary : Persistent skin problems may be another side effect of COVID-19