കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷവും ചിലരില്‍ വൈറസ് അവശേഷിക്കാം

കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷവും ചിലരില്‍ കൊറോണ വൈറസ് അവശേഷിക്കാമെന്ന് പുതിയ പഠനം. രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷം ക്വാറന്റീന്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നവര്‍ മറ്റുള്ളവരുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടരുതെന്നും ഫെയ്സ് മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്നും പൂര്‍ണമായും വൈറസ് മുക്തരായി എന്നുറപ്പിക്കാന്‍ വീണ്ടും പരിശോധനകള്‍ നടത്തണമെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ക്വാറന്റീന്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച 131 കോവിഡ് രോഗികളുടെ നിലയാണ് പഠനം അവലോകനം ചെയ്തത്. ഇവരില്‍ 17 ശതമാനം പേര്‍ തുടര്‍ പരിശോധനകളില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.



രോഗമുക്തരായ പലരും ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത വൈറസിന്റെ നിശബ്ദ വാഹകരാകാമെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഇറ്റലിയിലെ ഫോണ്ടാസിയോണ്‍ പോളിക്ലിനിക്കോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ ലന്‍ഡി പറയുന്നു.



തുടര്‍ന്നും ശ്വാസകോശ പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ളവരും തൊണ്ടവേദനയും റൈനിറ്റിസും ഉള്ളവരും ഇത്തരത്തില്‍ പോസിറ്റീവായി തുടരാന്‍ സാധ്യതയുള്ളവരാണെന്ന് ഗവേഷണ പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.



