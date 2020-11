കോവിഡ് പകരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതല്‍ വിമാനത്തിലോ റസ്റ്ററന്റിലോ?

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് റസ്റ്ററന്റുകളില്‍ പോയി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും പലചരക്കു കടകളില്‍ പോകുന്നതും വിമാന യാത്രകളേക്കാൾ അപകടകരമാണെന്ന് അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പഠനം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എയര്‍ലൈന്‍ കമ്പനികളും വിമാനത്താവളങ്ങളും വിമാനനിര്‍മാണ കമ്പനികളും ധനസഹായം നല്‍കി നടത്തിയതെന്ന് ആരോപണമുയർന്ന ഈ പഠനഫലങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍.

ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും മാസ്‌ക് ധരിക്കല്‍, സാമൂഹിക അകലം പോലുള്ളവ കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാതെ ഇവ തമ്മില്‍ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ഹൈ എഫിഷ്യന്‍സി പര്‍ട്ടിക്കുലേറ്റ് എയര്‍ (എച്ച്ഇപിഎ) ഫില്‍റ്ററുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള വിമാനത്തിലെ വെന്റിലേഷന്‍ സംവിധാനം വായുവിനെ തുടര്‍ച്ചയായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാല്‍ കോവിഡ് 19 പരത്തുന്ന 99 ശതമാനം കണികകളെയും ഫില്‍റ്റര്‍ ചെയ്തു കളയുമെന്നാണ് പഠനം അവകാശപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കയിലെ ഹാര്‍വഡ് ടിഎച്ച് ചാന്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് നടത്തിയ പഠനത്തെ മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കാന്‍ പക്ഷേ, പല വിദഗ്ധരും തയാറായില്ല.



പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്ര കാര്യക്ഷമതയോടെ എച്ച്ഇപിഎ ഫില്‍റ്ററുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് മാസച്യുസിറ്റ്സ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിലെ ഗവേഷകൻ അര്‍നോള്‍ഡ് ഐ. ബാര്‍ണെറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഫില്‍റ്ററുകളുണ്ടായിട്ടും വ്യാപനം നടന്നതിന്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ഫില്‍റ്ററുകളുടെ കാര്യം മാത്രം വച്ച് വിമാനങ്ങളെ റസ്റ്ററന്റുകളും പലചരക്ക് കടകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന ലളിത യുക്തിക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് ഹാര്‍വഡ് ടിഎച്ച് ചാന്‍ സ്‌കൂളിലെ മറ്റൊരു ഗവേഷകനായ ജസ്റ്റിന്‍ യാങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



രോഗബാധിതനുമായി ഒരാള്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന അകലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും വ്യാപന സാധ്യതയെന്ന് യാങ് പറയുന്നു. വിമാനത്തിലാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി മാസ്‌ക് മാറ്റുന്നത് രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത 33 ശതമാനം വരെ വര്‍ധിപ്പിക്കാമെന്ന് എംഐടി ഗവേഷകന്‍ അര്‍നോള്‍ഡ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.



English Summary : COVID risk in planes, restaurants can't be easily compared