ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവിതം കവര്‍ന്ന മഹാമാരി മാത്രമല്ല കോവിഡ്19. നിരവധി പേരെ അത് ദീര്‍ഘകാല രോഗങ്ങളുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുക കൂടി ചെയ്തു. ചുമയും ശ്വാസമുട്ടലും ഒക്കെയായി ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രികള്‍ കയറിയിറങ്ങി നടക്കുന്നു. കോവിഡ് ഏല്‍പ്പിച്ച ശാരീരിക മാനസിക ആഘാതങ്ങള്‍ വേറെ.

കോവിഡിന് ശേഷം ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. കോവിഡ് അനന്തര കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഊര്‍ജ്ജവും ശക്തിയും വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ചില വഴികള്‍ ഇതാ.



ശാരീരിക വ്യായാമം നിര്‍ബന്ധം



കോവിഡ് ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന ക്ഷീണവും ദീര്‍ഘകാലം അനങ്ങാതെയുള്ള ഇരിപ്പും കാരണം പേശീകള്‍ക്ക് ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാം. ഇത് വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ശാരീരിക വ്യായാമത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടണം. ശരീരത്തിന് അധികം ആയാസം നല്‍കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. മിതമായ തോതില്‍ ദേഹം അനങ്ങുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടണം.



കാലിലെ പേശികള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം



വ്യായാമമുറകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ കാലിലെയും തുടകളിലെയും പേശികള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കണം. രോഗകാലയളവില്‍ തീരെ ചലനം ലഭിക്കാതെയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പേശികള്‍ക്കായിരിക്കും.



പ്രോട്ടീന്‍ സമൃദ്ധമാകട്ടെ ഭക്ഷണം



പേശികളുടെ ശക്തി വീണ്ടെടുക്കാന്‍ പ്രോട്ടീന്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതല്‍ ആഹാരക്രമത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. ശരീരത്തിന് ഊര്‍ജ്ജമേകാനും ആന്റിബോഡികളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് പ്രതിരോധ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പ്രോട്ടീന്‍ സഹായിക്കും. ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിലൊരു ഉണര്‍വ് നല്‍കാന്‍ പ്രോട്ടീന്‍ ഭക്ഷണം സഹായകമാകും.



വൈറ്റമിനും ധാതുക്കളും ആവശ്യത്തിന്



പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനും പേശികളുടെ ശക്തിക്കും വൈറ്റമിനുകളും ധാതുക്കളും പരമപ്രധാനമാണ്. ഇവ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കില്‍ മരുന്നുകളായി തന്നെ നിത്യവും ശരീരത്തില്‍ എത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുക.



