കോവിഡ്– 19; ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളുടെ മരണനിരക്ക് കൂടിനിൽക്കുന്നതിനു കാരണം?

ഭാരതത്തിൽ മാത്രം കോവിഡ് 19 മൂലം പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ മരിക്കുന്നു? എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ്-19 ലെ മരണനിരക്ക് പുരുഷന്മാരിൽ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ മാത്രം സ്ത്രീകളിൽ മരണനിരക്ക് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അത്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെയും കേരളത്തിലെയും തന്നെ മരണ നിരക്കുകളും സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതവുമൊക്കെ മാറി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം.

ഇന്ത്യയിൽ പുരുഷന്മാരിൽ മരണനിരക്ക് 2.9 ശതമാനവും സ്ത്രീകളിൽ 3.3 ശതമാനവുമാണ്. അതേസമയം പുരുഷന്മാർ കൂടുതൽ മരണപ്പെടുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ 1:3.5 എന്ന നിരക്കിൽ പുരുഷന്മാരിലാണ് മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ. ഭാരതത്തിലെ ഈ മരണനിരക്കിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.



ആദ്യ ചോദ്യം മരണനിരക്ക് തന്നെ ശരിയാണോ എന്നാണ്. ഭാരതത്തിലെ മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വിവിധ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. വളരെ ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുടെ അളവ് ശരിയായ ദേശീയതലത്തിലുള്ള ഒരു സർവെയ്‌ലൻസ് നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമാണ്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും മരണനിരക്ക് കണക്ക് കൂട്ടുവാൻ രോഗലക്ഷണങ്ങളുളള ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരും അവരിൽ പോസിറ്റീവായി പരിശോധനാഫലങ്ങൾ വരുന്നവരെയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന എല്ലാവരെയും മരണനിരക്ക് കണക്കുകൂട്ടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരണനിരക്കിൽ വളരെ വലിയ അന്തരം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.



ഭാരതത്തിലെ താരതമ്യേന പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വലുപ്പം മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ മരണനിരക്ക് കൂടുന്നതിന് കാരണം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകേണ്ടതായുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ താമസം നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രസക്തമായ ചോദ്യം നിലവിലുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെങ്കിലും അതിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.

ഭാരതത്തിലെ അതിസങ്കീർണമായ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ വലിയ അളവ്.



മരണനിരക്ക് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം

ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴും വളരെ വളരെ താഴെ നിൽക്കുന്നത്

ഇവയെല്ലാം ഭാരതത്തിൻറെ മരണ നിരക്കിനെ, സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിനെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ സംശയം.

പാൻഡെമിക്കുകൾ വീണ്ടും വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൻഡെമിക്തന്നെ വീണ്ടും ശക്തിയായി തിരിച്ചു വന്നേക്കാം. കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ ഇതിനെ നേരിടുവാൻ കണക്കുകളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യത ആവശ്യമാണ്.

ഒരുപക്ഷേ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഈ മരണനിരക്ക് കണക്കുകളിലെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട്

മാത്രമാകാം. അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യത്യസ്തമായ കണക്കിന് കാരണങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

