വിഷാദരോഗവും ഉത്കണ്ഠയും പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകളില്‍ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

വിഷാദരോഗത്തിനും അമിത ഉത്കണ്ഠയ്ക്കുമെല്ലാം പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ചികിത്സ നൽകുന്നതും മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നതും കൂടുതലും സ്ത്രീകള്‍ക്കാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയിലെ സാമൂഹികവും ലിംഗപരവുമായ അസമത്വങ്ങള്‍ മൂലമാണെന്ന് പഠനം.

മാനസിക ആരോഗ്യം നിര്‍ണയിക്കുന്നതിലും അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിലും ലിംഗസമത്വമില്ലെന്ന് സ്‌പെയിനിലെ ഗവേഷക സംഘം നടത്തിയ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



എല്ലാ പ്രായത്തിലും സമൂഹങ്ങളിലും പെട്ട സ്ത്രീകളില്‍ മോശം മാനസികാരോഗ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി പഠനം പറയുന്നു. മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് മരുന്നുകള്‍ കൂടുതലായി കുറിക്കുന്നതും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മില്‍ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്നിരിക്കെ, ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസമത്വമാണ് ഇതിനു കാരണമെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന അമായിയ ബാചിഗാലുപെ പറയുന്നു.



സമൂഹത്തിലെ ലിംഗ അസമത്വവും മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയിലെ ലിംഗ അസമത്വവും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും പഠനം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയിലെ ലിംഗ അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വിവിധ തലങ്ങളിലെ നയപരമായ ഇടപെടലുകള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും പഠനം വിലയിരുത്തുന്നു.

English Summary : Depression, anxiety are diagnosed more in women than men