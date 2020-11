കാനഡയും യൂറോപ്പും ഉള്‍പ്പെടെ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. കൂടുതല്‍ ഗൗരവത്തോടെ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഇവിടങ്ങളിലെ ഗവണ്‍മെന്റുകള്‍ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. യൂറോപ്പിലും യുകെയിലും പലയിടങ്ങളിലും ലോക്ഡൗണുകള്‍ വീണ്ടും ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

കാനഡയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള മുന്‍കരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി മൂന്നു പാളികളുള്ള മാസ്‌ക് ധരിക്കാന്‍ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാനഡയിലെ പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഏജന്‍സി.



ഫില്‍റ്റര്‍ പാളി ഉള്‍പ്പെടുന്ന മൂന്നു പാളികളുള്ള മെഡിക്കല്‍ ഇതര മാസ്‌ക് ധരിക്കാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. കോട്ടണോ ലിനനോ പോലുള്ള സാമഗ്രികള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ രണ്ട് പാളികള്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ മധ്യ പാളി നോണ്‍-വൂവന്‍ പോളിപ്രൊപ്പിലൈന്‍ തുണി പോലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍ ടൈപ്പ് തുണി ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാകണമെന്ന് ആരോഗ്യ അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. ഈ പാളി അണുബാധ പരത്തുന്ന ചെറു കണികകളെ ഫില്‍റ്റര്‍ ചെയ്ത് നീക്കി മികച്ച സുരക്ഷ നല്‍കുമെന്ന് കാനഡയിലെ ചീഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസര്‍ തെരേസ ടാം പറയുന്നു. വായും മൂക്കും മൂടുന്ന കൃത്യം ഫിറ്റിലുള്ള മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.



2,51,338 പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായ കാനഡയില്‍ ഇതേ വരെ 10,381 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ജനങ്ങള്‍ സമ്പര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്നും മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊപ്പം ശുചിത്വവും പാലിക്കണമെന്നും കനേഡിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Face masks that give extra protection: Canadians urged to wear ones with three-layers