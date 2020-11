കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സ പകര്‍ച്ചപ്പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. കോവിഡിനു പുറമേ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സയും പടര്‍ന്ന് പിടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന് ഇരട്ട പ്രഹരമേല്‍പ്പിക്കാമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഹെല്‍ത്ത് എമര്‍ജന്‍സീസ് പ്രോഗ്രാം ടെക്‌നിക്കല്‍ മേധാവി മരിയ വാന്‍ കെര്‍ഖോവ് പറഞ്ഞു.

ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സ ബാധിക്കാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങള്‍ ഫ്‌ളൂ ഷോട്ടുകള്‍ എന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സയ്ക്കും കോവിഡിനും സമാനമായ ചില ലക്ഷണങ്ങളുള്ളതിനാല്‍ രോഗനിര്‍ണയവും ഇക്കാലയളവില്‍ വെല്ലുവിളിയാകും.

കൃത്യമായ രോഗനിര്‍ണയം നടത്താതെ മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കുന്നതും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കാം. കോവിഡ്19 ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോര്‍ട്ടികോ സ്റ്റിറോയ്ഡുകള്‍ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സ രോഗികളില്‍ വൈറസ് ഇരട്ടിക്കാന്‍ കാരണമായേക്കാം.

അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും പശ്ചിമ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ മഞ്ഞു കാലത്തിനു മുന്‍പ് എല്ലാവരും ഒരു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സ എ(എച്ച്1എന്‍1), എച്ച്3എന്‍2, രണ്ട് ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സ ബി വൈറസുകള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ സംരക്ഷണം തീര്‍ക്കുന്നവയാണ് പല ഫ്‌ളൂ ഷോട്ടുകളും. ഫ്‌ളൂ ഷോട്ടുകളെടുക്കുന്നത് കോവിഡില്‍ നിന്നു സംരക്ഷിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഫ്‌ളൂ ഷോട്ടുകള്‍ വ്യാപകമായി എടുത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ കോവിഡ് രോഗതീവ്രത പൊതുവേ കുറവായിരുന്നതായി ബ്രസീല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ചിലയിടങ്ങളില്‍ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

