കോവിഡ് 19 ബാധിക്കപ്പെട്ട് നെഗറ്റീവായവരില്‍ വീണ്ടും രോഗം വരുമോ? കോവിഡിനെതിരെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിരോധം എത്ര നാള്‍ നീണ്ടു നില്‍ക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരം ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇനിയും കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

എന്നാല്‍ പുതിയ ഗവേഷണഫലങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോവിഡ് അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷം ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗപ്രതിരോധം കുറഞ്ഞത് എട്ട് മാസം വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കുമെന്നാണ്. അതിനു ശേഷവും വര്‍ഷങ്ങളോളം ഇത് തുടര്‍ന്നേക്കാമെന്നും പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിരോധം ആശ്രയിക്കുന്നത് ആന്റിബോഡികളെ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിലെ ടി കോശങ്ങളെയും ബി കോശങ്ങളെയും കൂടിയാണെന്ന് കലിഫോര്‍ണിയയിലെ ലാ ജൊല്ല ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോളജിയില്‍ നടത്തിയ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



കൊറോണ വൈറസ് വീണ്ടും ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന പക്ഷം, ഈ കോശങ്ങള്‍ അവയെ തിരിച്ചറിയുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത് അണുബാധ തടയുമെന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. കോവിഡ് മുക്തരായ രോഗികളിലെ ഈ കോശങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും അവ എത്ര കാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നു എന്നുമാണ് ഗവേഷകര്‍ പരിശോധിച്ചത്.



രോഗബാധയ്ക്ക് ശേഷം ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കകം ആന്റിബോഡികളുടെ അളവ് കുറയുമെങ്കിലും ടി, ബി കോശങ്ങള്‍ കോവിഡിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തുടര്‍ന്നും തീര്‍ക്കുമെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ വൈറോളജിസ്റ്റ് ഷാന്‍ ക്രോട്ടി പറയുന്നു.



പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രോഗമുക്തരായ 185 പേരില്‍ നിന്നും രക്ത സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചു. ഇതില്‍ 40 ഓളം പേര്‍ നിരവധി തവണ രക്തം നല്‍കി. ചിലര്‍ രോഗം വന്ന് ആറു മാസത്തിനു ശേഷവും പരിശോധനയ്‌ക്കെത്തി. ഇത് പല ഘട്ടങ്ങളിലെ രോഗപ്രതിരോധം കണക്കാക്കാന്‍ സഹായിച്ചു.



കോവിഡ് അണുബാധയുണ്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ആന്റിബോഡികളും ടി സെല്ലുകളുമൊക്കെ ശരീരത്തില്‍ വളരുന്നത്. പിന്നീട് അവ വളര്‍ന്ന് ഒരു മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയില്‍ എത്തും. ആന്റി ബോഡികള്‍ ആറു മാസമാകുമ്പോഴേക്കും നല്ല തോതില്‍ കുറഞ്ഞ് വരുമെങ്കിലും ടി കോശങ്ങള്‍ നാലു മുതല്‍ ആറ് മാസത്തിനിടെ അല്‍പം മാത്രമേ കുറയൂ. അതിന് ശേഷം അത് സ്ഥിരതയോടെ തുടരും.

പ്രതിരോധത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമായ ബി കോശങ്ങള്‍ഒരു മാസത്തിനും ആറു മാസത്തിനും ഇടയില്‍ ഉയര്‍ന്ന് മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയില്‍ എത്തിയ ശേഷം സ്ഥായിയാകും. പിന്നീട് അവ ആന്റിബോഡികള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തും. എന്നാല്‍ വീണ്ടും വൈറസ് വരുന്ന പക്ഷം, ആന്റിബോഡികളെ ഇത് വീണ്ടും പുറത്ത് വിടും.



കോവിഡ് മഹാമാരിവന്നിട്ട് ഒരു വര്‍ഷം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനാല്‍ രോഗവിമുക്തരായവരുടെ എട്ട് മാസം വരെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമേ പഠനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനു ശേഷം വര്‍ഷങ്ങളോളം ടി കോശങ്ങള്‍ അടക്കമുളളവ തുടര്‍ന്നേക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നത്. സ്‌മോള്‍ പോക്‌സിനെതിരെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ടി കോശങ്ങള്‍ അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷം 10 വര്‍ഷം വരെയും ബി കോശങ്ങള്‍ 60 വര്‍ഷം വരെയും നീണ്ടു നില്‍ക്കാറുണ്ട്.



സാര്‍സിനെതിരെയുണ്ടാകുന്ന ടി കോശങ്ങളും ഇത്തരത്തില്‍ ദീര്‍ഘകാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുളളത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച 90 ശതമാനം പേരിലും സജീവമായ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെറിയൊരു ശതമാനത്തിന് ആന്റിബോഡികളോ ടി കോശങ്ങളോ ബി കോശങ്ങളോ മൂലമുള്ള പ്രതിരോധം ഉണ്ടായില്ലെന്നു വരാമെന്ന് പഠനം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

