വാക്‌സീന്‍ ഒന്ന് വന്നിട്ടു വേണം മാസ്‌ക് ഊരിവലിച്ചെറിയാന്‍ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന നിരവധി പേര്‍ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ കേട്ടോളൂ, വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയാലും മാസ്‌ക് ധരിക്കല്‍, സാമൂഹിക അകലം പോലുള്ള കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകള്‍ തുടരും. ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് ചീഫ് പ്രഫസര്‍ ബല്‍റാം ഭാര്‍ഗവയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച സൂചന നല്‍കുന്നത്.

ലഖ്‌നോയിലെ കിങ് ജോര്‍ജ് മെഡിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്തിയ വെബിനാറില്‍ പങ്കെടുക്കവേയാണ് മാസ്‌ക് നമുക്കിടയില്‍ ദീര്‍ഘകാലം തുടരുമെന്ന് പ്രഫസര്‍ ബല്‍റാം ഭാര്‍ഗവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.



പൊതുജനത്തില്‍ 70 ശതമാനം പേരെങ്കിലും തുടര്‍ച്ചയായി വേണ്ടവിധത്തില്‍ മാസ്‌ക് ധരിച്ചാല്‍ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യാമെന്ന് ഫിസിക്‌സ് ഓഫ് ഫ്‌ളൂയിഡ്‌സ് ജേണലില്‍ അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പകര്‍ച്ചവ്യാധി പഠനം പറയുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാന്‍ മാസ്‌ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡോക്ടര്‍മാരും ഗവേഷകരുമെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തില്‍ പറയുന്നു.



2022 വരെയെങ്കിലും മാസ്‌കും സാമൂഹിക അകലവുമെല്ലാം വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധന്‍ ഡോ. ആന്റണി ഫൗസിയുടെ അഭിപ്രായം. കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചാലും അവ ലോകത്ത് എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാകാന്‍ സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതിനാലാണ് വാക്‌സീന്‍ വന്നെന്ന് കരുതി ജാഗ്രത ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്.



മാത്രമല്ല, വാക്‌സീനുകള്‍ ചിലപ്പോള്‍ എല്ലാവരിലും പ്രതിരോധ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും വരില്ല. വാക്‌സീനുകള്‍ നല്‍കുന്ന പ്രതിരോധം എത്ര നാള്‍ നീളുമെന്നും ഉറപ്പില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് മാസ്‌കും കൈകഴുകലും സാമൂഹിക അകലവുമെല്ലാം കുറേക്കാലം കൂടി ലോകം തുടരേണ്ടി വരുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

