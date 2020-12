ഓക്‌സഫഡ് വാക്‌സീന്‍ പരീക്ഷണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ചെന്നൈ സ്വദേശിക്കുണ്ടായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വാക്‌സീന്‍ മൂലമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഒരു സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ നിഗമനത്തില്‍ എത്തിയത്.

ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയും ആസ്ട്ര സെനകയും ചേര്‍ന്ന് വികസിപ്പിച്ച വാക്‌സീന്റെ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിനിടെയാണ് വാക്‌സീന്‍ തനിക്ക് നാഡീവ്യൂഹ സംബന്ധവും മാനസികവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ 40-കാരന്‍ വോളന്റിയര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.



വാക്‌സീന്‍ പരീക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും അഞ്ച് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായും ഇയാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ വോളന്റിയറുടെ ആരോപണത്തില്‍ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വിദഗ്ധ സമിതി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായുള്ള ഇയാളുടെ അവകാശവാദം തള്ളിക്കളയാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു.



വോളന്റിയറുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകവും ദുരുപദിഷ്ടവുമാണെന്ന് സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു. 100 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും സ്ഥാപനം അറിയിച്ചു. വാക്‌സീന്‍ പൂര്‍ണമായും സുരക്ഷിതവും പ്രതിരോധ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വിതരണം ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി.



പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിന്റെ സമയക്രമത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



English Summary : No Link Between ‘Serious Adverse Event’ Suffered by Chennai Participant & Oxford COVID Vaccine Shot