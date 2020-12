രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെയോ തീവ്രമല്ലാത്ത ലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയോ കോവിഡ് വന്നവരില്‍ അതിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന രോഗപ്രതിരോധം എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് കോവിഡ് പടര്‍ന്നതോടെ പലര്‍ക്കും തോന്നിയ സംശയമാണിത്. തീവ്ര രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരില്‍ കോവിഡിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആന്റിബോഡികളുടെ തോത് കുറവാകുമെന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ രോഗത്തിന്റെ സങ്കീര്‍ണത എത്രയാണെങ്കിലും കോവിഡ് 19 രോഗികളില്‍ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരിലും തന്നെ ആന്റിബോഡികളുണ്ടാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. 90 മുതല്‍ 100 ശതമാനം വരെ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ക്കും പ്രതിരോധ പ്രതികരണം ഉറപ്പായും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കോവിഡ്19 ടെക്‌നിക്കല്‍ ലീഡ് മരിയ വാന്‍ കെര്‍ഖോവ് വ്യക്തമാക്കി.



എത്ര ശക്തമായിരിക്കും പ്രതിരോധപ്രതികരണമെന്നതും എത്ര നാള്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ ശരീരത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കും എന്നതുമെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് പഠനങ്ങള്‍ നടക്കുകയാണെന്നും മരിയ ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

അതേ സമയം, വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഗവണ്‍മെന്റുകളും വ്യക്തികളും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ തെദ്രോസ് അദാനം ഗെബ്രെയെസൂസ് പറയുന്നു. വാക്‌സീനുകള്‍ നല്‍കി തുടങ്ങിയാലും വൈറസിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണണെന്നും സാമൂഹിക അകലവും മാസ്‌കും കൈകഴുകലും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ തുടരണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

