അനസ്തീസിയയും ആന്റിബയോട്ടിക്കും ഇല്ലാതെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമോ? പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ചർച്ചയാകുമ്പോൾ

ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിവാഴ്ചയുടെ ഒരു ഗുണമായി കാണാവുന്ന ഒന്നാണ്. വിദേശീയർ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പല തലങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു. ആദ്യ കാലത്ത് LMS (licentiate in medicine and surgery ), LMP (licentiate in medical practise) എന്നീ ബിരുദങ്ങളാണ് ആധുനികവൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാനും പരിശീലിക്കുവാനും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1950– ഓടെ സർ ജോസഫ് വില്യം ബോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോർ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മേൽപ്പറഞ്ഞ ബിരുദങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുകയും MBBS (bachelor of medicine and bachelor of surgery) എന്ന ഒറ്റ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര ബിരുദം നിലവിൽ വരുകയും ചെയ്തു. അതേ സമയം ഇന്ത്യയിൽ അതുവരെ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തനതു വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ (പ്രധാനമായും ആയുർവേദം) അതിന്റെ പൂർണസത്തയിൽതന്നെ തുടർന്നു പോന്നു.

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ മരുന്നുകളും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ആയുർവേദതത്വങ്ങളുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നതല്ലെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി അന്നുള്ള ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ രണ്ടു വൈദ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളും സ്വതന്ത്ര ശാഖകൾ ആയി തുടരുന്നതാണ് നല്ലതെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിൽപ്പോലും 1950 കളുടെ ആദ്യകാലത്തു GCIM (graduate course in integrated medicine ) എന്ന ഒരു കോഴ്സ് മദ്രാസ് പ്രൊവിൻസിൽ ആരംഭിക്കുകയും രണ്ടു കൊല്ലത്തിനു ശേഷം മുൻപോട്ടു കൊണ്ടു പോകാനാവാതെ അതിലെ വിദ്യാർഥികളെ mbbs ബാച്ചിലേക്കു ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.



ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഗവേഷണങ്ങളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 70 ഓളം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്താകമാനം വളർന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലും.



ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ധന്റെ ജനനം



ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതി MBBS നു അഡ്മിഷൻ നേടിയശേഷം അഞ്ചര വർഷത്തോളമുള്ള ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ബിരുദ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പല ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗങ്ങളിലും (ഉദാ : ജനറൽ സർജറി, ഗൈനെക്കോളജി, ഇഎൻടി, ഒഫ്‍താൽമോളജി, ഓർത്തോപീഡിക്‌സ് etc) പ്രാഥമിക പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക്ലാസുകൾക്കുള്ള എൻട്രൻസിലൂടെ ശസ്ത്രക്രിയാ ശാഖകളിൽ താൽപര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്പെഷാലിൽറ്റികളിൽ 3 വർഷത്തെ പഠനത്തിനായി പ്രവേശിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാഖ തിരഞ്ഞെടുത്തു പഠനം തുടങ്ങിയാൽ ആ ശാഖയിലുള്ള സുപ്പർസ്പെഷാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ കാലയളവിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ടാണ്. ഇതിനു ശേഷം സൂപ്പർസ്പെഷാലിറ്റി പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു (ഉദാ :ഒരു പ്രധാന രക്തക്കുഴൽ മുറിയുന്നു ) ആ രക്തക്കുഴൽ റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജന്റെ സേവനം വേണം. അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു വിദഗ്ധന്റെ സേവനം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാഥമിക പരിശീലനം ലഭിച്ച സർജൻ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആപത്കരമായ സാഹചര്യം മറികടക്കാൻ സാധിക്കും.

ഈ മൂന്നു വർഷത്തിലെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ ഈ വിദ്യാർഥി അധ്യപകനോടൊപ്പം വിവിധ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഒന്നാം അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പരിശീലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാം വർഷത്തിൽ അധ്യാപകൻ അടിസ്ഥാന ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ വിദ്യാർഥിയെ കൈ പിടിച്ചു പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. അവസാന വർഷം ആ വിദ്യാർഥി പഠനം കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ശസ്ത്രക്രിയകളും അവനെക്കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി അധ്യാപകന്റെ മേൽനോട്ടത്തോടു കൂടി മാത്രം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 9 വർഷത്തോളം ഉള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരാൾക്ക് MS ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ലഭിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർഥി കൂടുതൽ പ്രവർത്തിപരിചയത്തിനായി ചില വർഷങ്ങൾ കൂടി സീനിയർ സർജന്മാരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവനു സ്വന്തമായി ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമൺ സർജറികളിൽ ഒന്നായ അപ്പെൻഡിസെക്ടമി ഈ കാലയളവിൽ ഈ വിദ്യാർഥി കുറഞ്ഞത് ഒരു 50 ഓളം ശസ്ത്രക്രിയകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും, 50 ഓളം ശസ്ത്രക്രിയകൾ അസ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 50 ഓളം ശസ്ത്രക്രിയകൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ നേട്ടം എന്തെന്നാൽ ഇത്രയും ശസ്ത്രക്രിയകൾ കാണുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശസ്ത്രക്രിയയോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കാനാവുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കോംപ്ലിക്കേഷൻസും എങ്ങനെ ചികിൽസിക്കണമെന്നും ഈ വിദ്യാർഥി പഠിക്കുന്നു.

എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ?



നവംബർ മാസം 19ന് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മെഡിസിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ 58 ഓളം സർജറികൾ ആയുർവേദ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്കു സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാം എന്ന ഉത്തരവ് ഉണ്ടായി. ഈ 58 ഓളം സർജറികൾ ആധുനികവൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പല സ്പെഷാലിറ്റികളിലായി വളരെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടു കൂടി നടത്തപ്പെടുന്നവ ആണ്. ഈ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് ഒക്കെതന്നെ വിവിധ മോഡേൺ മെഡിസിൻ മരുന്നുകളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള അനസ്‌തീസിയയും ആവശ്യമാണ്. ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്.

1 . ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അനസ്‌തീസിയ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യും?

2. ഒട്ടു മിക്ക സർജറികൾക്കും മുറിവ് പഴുക്കാതിരിക്കാൻ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മുൻപും പിൻപും ആന്റിബയോട്ടിക്‌സ് നൽകാറുണ്ട്. ഇത് നൽകുവാൻ ഇവർ തയാറാകുമോ?



3. ഏതു പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഇവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ ശസ്ത്രക്രിയകൾ പഠിപ്പിക്കും?



4. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ സർജന്മാരാണോ ഇവരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്?



58 ശസ്ത്രക്രിയകൾ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ജനറൽ സർജറി, ന്യൂറോളജി, ഇഎൻടി, ഒഫ്താൽമോളജി തുടങ്ങി 5–6 ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ആയുർവേദത്തിൽ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനു മാത്രം നൽകുന്നത്.



ആയുർവേദത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ ആകെ ഇപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത് ക്ഷാരസൂത്ര എന്ന ഫിസ്റ്റുല ഇൻ അനോയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ആണ്.



മേൽപ്പറഞ്ഞ ശസ്ത്രക്രിയകൾ രോഗികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് കൃത്യമായ രോഗ നിർണയമാണ് (diagnosis). അതിനു ശേഷം ആ രോഗിക്ക് മറ്റു രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നു പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് രോഗി ഹൃദ്രോഗത്തിനായി രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ നിർത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ സർജറിയുമായി മുൻപോട്ടു പോകാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ മുറിവിടുമ്പോൾതന്നെ അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി ജീവന് ആപത്തു വരെ ഉണ്ടാകാം. ഇവ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഒട്ടു മിക്ക മരുന്നുകളുടെയും പ്രവർത്തന രീതി പഠിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

സങ്കരവൈദ്യത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ



1. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ധന്മാരെ അവരുടെ പരിശീലനത്തിനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആയുർവേദ വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നത് സങ്കര വൈദ്യമാകും.

2. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ധന്മാരെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. നഗരങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം മതിയോ "ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ ?" "UNIVERSAL HEALTH TO ALL " എന്നതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഓരോ ഭാരതീയനും ഉറപ്പാക്കണം എന്നതാണ്.



3. ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രിയുടെ നിലവാരം കുറയുകയും തന്മൂലം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡിഗ്രി അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പോലും ആ അംഗീകാരം എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അധികം വിദൂരമല്ല.



4. മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ (പ്രധാനമായും ശസ്ത്രക്രിയകൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ മറ്റു പല വികസിത രാജ്യങ്ങളെക്കാളും ചെലവ് ചുരുക്കി വിജയകാരമാക്കുന്നതിനാൽ ) ഇത്തരം ഒരു ചുവടുവയ്പ്പ് ഈ രംഗത്തുള്ള നമ്മുടെ വളർച്ചയെ തടയുകയും പിന്നോക്കം വലിക്കുകയും ചെയ്യും



കുറിപ്പ് : ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സർജൻ, ആശുപത്രി, അനസ്‌തീസിയ ഡോക്ടർ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചും സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചും പലപ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതേ അവകാശം ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്.



ഇങ്ങനെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും സങ്കര വൈദ്യത്തിലൂടെ പരിശീലിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു 50 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ആയുർവേദം എന്ന ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു മാത്രമാകും.(ഉദാ :- ശുശ്രുതൻ പണ്ട് rhnioplasty ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതു പോലെ )

ലോകരാഷ്ടരങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനമായ, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആയുർവേദ വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖയെ അതിന്റെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ വളർത്തി എടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ആണ്. ആയതിനാൽ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ള രണ്ടു വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖകളെയും അവയുടെ തനിമ നിലനിർത്തി വളർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാവും ഉത്തമം.

(ഐഎംഎ കോട്ടയം സെക്രട്ടറിയാണ് ലേഖകൻ)

English Summary : Ayurvda doctors surgery permission; issues and modern medicine