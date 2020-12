വൈറസ് വ്യാപനം എവിടെ, എങ്ങോട്ട്, എത്ര വേഗത്തിൽ? നിരീക്ഷണ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചു

കോവിഡ് വ്യാപനം തത്സമയം അറിയാന്‍ സാധിക്കുന്ന ആഗോള നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന് ഇതാദ്യമായി ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ രൂപം നല്‍കി. വൈറസ് ഇപ്പോള്‍ എവിടെയാണ്, എങ്ങോട്ടാണ് വ്യാപിക്കുന്നത്, എത്ര വേഗത്തിലാണ് വ്യാപനം, വ്യാപനത്തിന്റെ വേഗം കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ അറിയാന്‍ സാധിക്കും.

അമേരിക്കയിലെ രണ്ട് സര്‍വകലാശാലകളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ചേര്‍ന്ന് വികസിപ്പിച്ച ഈ സംവിധാനം 195 രാജ്യങ്ങളില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ രോഗം ഒരു സ്ഥലത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് തുടക്കത്തില്‍തന്നെ അറിയാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് നോര്‍ത്ത് വെസ്‌റ്റേണ്‍ സര്‍വകലാശാല ഫെയ്ന്‍ബര്‍ഗ് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ ലോറി പോസ്റ്റ് പറയുന്നു. ലോറിക്കൊപ്പം ഇതേ സര്‍വകലാശാലയിലെ ജയിംസ് ഒംകെയും ഫ്‌ളോറിഡ സര്‍വകലാശാലയിലെ ചാള്‍സ് മോസ്സും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ പുതിയ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം നാലു മാസം കൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചത്.



ഒരു പ്രദേശത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ നേതാക്കളെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കാന്‍ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമായ ഇതിന്റെ ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡില്‍ കോവിഡ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡ് പിന്തുടര്‍ന്ന് അവിടുത്തെ നേതാക്കള്‍ക്ക് രോഗവ്യാപനത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി നല്‍കും. പുതിയ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് റിസര്‍ച്ച് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.



സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വികസനവും ചുരുങ്ങലും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് സമാനമായാണ് വൈറസിനെയും അവലോകനം ചെയ്യുന്നത്. പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഈ രീതി രോഗ നിരീക്ഷണത്തിനായി പ്രയോഗിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ലോറി പറയുന്നു. നിലവിലെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ കോവിഡ് കേസ് ലോഡ് കണക്കാക്കുന്നത് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചവരുടെയും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

ഇതില്‍ മഹാമാരിയുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ കോവിഡിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വ്യാപനത്തെ കുറിച്ചും ഇതിന് സൂചന നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ല. കോവിഡ് മഹാമാരിയില്‍ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ പുതിയ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കും.

