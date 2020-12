കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ ദമ്പതിമാരും

ലോകത്ത് കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ആദ്യ രണ്ടു പേരിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ദമ്പതിമാരും. ഇന്ത്യൻ വംശജനും 87 കാരനുമായ ഹരി ശുക്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും 83 കാരിയുമായ രഞ്ജൻ എന്നിവർ ലോകത്ത് കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ആദ്യ ദമ്പതിമാർ ആയി മാറി. ചൊവ്വാഴ്ച ബ്രിട്ടനിലെ ന്യൂകാസിലിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഫൈസർ ബയോ എൻടെക്ക് വാക്സീന്റെ രണ്ടു ഡോസിൽ ആദ്യ ഡോസ് ഇവര്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ടൈൻ ആൻ‌ഡ് വെയർ എന്ന സ്ഥലത്തെ റേസ് റിലേഷൻസ് ക്യാംപെയ്നർ ആയ ഡോ. ഹരി ശുക്ലയെ ബ്രിട്ടനിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഏജൻസി, വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 80 വയസ്സു കഴിഞ്ഞതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാനായി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ആണ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുക.



ഇതോടെ ലോകത്ത് ആദ്യമായി വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച 90 കാരിയായ മാർഗരറ്റ് കീമാനോടും രണ്ടാമത് സ്വീകരിച്ച വില്യം ഷെക്സ്പിയറിനോടുമൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ദമ്പതികൾ.‌



നാം ഈ മഹമാരിയുടെ അവസാനത്തോടടുക്കയാണെന്നും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ താൻ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും തന്റെ ജോലിയാണ് താൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ താൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഹരി ശുക്ല പറഞ്ഞു. കെനിയയിൽ ജനിച്ച ഹരിയുടെ പിതാവ് മുംബൈക്കാരനാണ്.



നാഷണൽ ഹെല്‍ത്ത് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാം എത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായും അവരോടെല്ലാം തനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് നമ്മെ സുരക്ഷിതരാക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



രാജ്യത്ത് കൊറോണക്കെതിരെയുള്ള വാക്സീൻ ആദ്യ രോഗികളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന്, കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പാണ് ബ്രിട്ടൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാക്സീൻ വികസിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ട്രയലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ, വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ ഓർത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രൈം ജോൺസൺ പറയുന്നു,



കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിൽ നാം വിജയിച്ചതായും യുകെയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഓർത്ത് തനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി മാറ്റ് ഹാൻമോക്ക് പറയുന്നു.

